GF Vip, daytime del 28/09/21: brutto colpo per Miriana. Lei la tradisce così

Al GF Vip, Miriana Trevisan si sente esclusa dal resto del gruppo ma non sa che una sua amica è pronta a tradirla in quest’avventura.

Il daytime del GF Vip è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani, mostrando al pubblico da casa tutti i retroscena della diretta di ieri sera.

Ovviamente protagonista indiscussa di questa puntata è stata Soleil Sorge, che ieri ha avuto un confronto con la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, Greta. Le sue compagne di viaggio, però, sembrano essere tutte dalla parte di quest’ultimo, in quanto ritengono che il termine stalking, utilizzato da lei più volte durante la diretta, sia esagerato e fuori luogo ed essendo una parola forte bisogna usarla con cautela.

Anche se alcuni sospettano che la storia tra Soleil e Gianmaria al GF Vip non sia del tutto finita.

Katia Ricciarelli tradisce Miriana Trevisan al GF Vip 2021

Si passa poi al capitolo Miriana Trevisan. L’ex ragazza di Non è la Rai ha confidato di sentirsi esclusa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, convinta che molte delle donne presenti abbiano formato un gruppo tutto loro e che non vogliano includerla.

Katia Ricciarelli, che la conosce da numerosi anni, ha ammesso in confessionale di non vederla sincera in questo contesto e che non appena sarà possibile non mancherà di darle il proprio visto per spedirla a casa sua.

Quest’ultima però si sta godendo la Love Boat in compagnia di Alex Belli. I due, dopo alcuni momenti di incomprensione, hanno chiarito ogni cosa ed ora tra loro c’è un bellissimo rapporto di amicizia.

I due hanno ironizzato fingendosi interessati a provare anche il letto della suite. “Fa nulla che hai una donna” ha scherzato l’ex moglie di Pippo Baudo. “A questo punto non so nemmeno se ho una donna fuori che mi aspetta“ ha ironizzato lui, facendo riferimento alle scenate di gelosia di sua moglie Delia Duran durante i primi giorni del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Le atmosfere nella casa più spiata d’Italia sembrano essere tornate piuttosto tranquille, ma quanto durerà questa improvvisa pace al GF Vip?