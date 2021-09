Grave lutto per l’ex Uomini e Donne: “Oggi il cielo non ha colori”

Grave lutto per l’ex protagonista di Uomini e Donne. L’annuncio doloroso sui social: “Oggi il cielo non ha colori”.

Sono tanti i protagonisti di Uomini e Donne rimasti nel cuore del pubblico anche dopo la fine della loro esperienza nel programma di Maria De Filippi. Tra questi c’è sicuramente Chiara Rabbi, corteggiatrice della scorsa stagione che, dopo diversi mesi, ha conquistato il cuore del tronista Davide Donadei con cui è felicemente fidanzata.

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Chiara Rabbi è sempre stata molto presente sui social condividendo alcuni momenti della sua vita. L’ex corteggiatrice ha così condiviso con i fan il dolore per la morte dell’amatissimo nonno.

Uomini e Donne: il dolore di Chiara Rabbi per la morte del nonno

Non è un momento facile per Chiara Rabbi che ha perso l’amatissimo nonno. “Oggi il cielo non ha colori. Ti sei portato via tutta la luce. Forse eri proprio te il nostro grande faro, la nostra forza” ha scritto l’ex corteggiatrice sul suo profilo Instagram come fa sapere Fanpage.

Attraverso una diretta, poi, come fa sapere Fanpage, Chiara Rabbi si è lasciata andare ad un lungo saluto nei confronti del nonno riservando anche un pensiero alla nonna.

“Chiunque ti abbia conosciuto ha avuto una fortuna immensa, speciale e non è un caso se la domenica si dice che sia il giorno delle anime bianche, pure. Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno. Guardami sempre nonno e non lasciarmi mai sola. Ti giuro che a nonna ci penseremo e l’ameremo come hai fatto sempre tu, fino all’ultimo secondo”. Il saluto a nonno Eugenio sui social si conclude così: “Guardarmi sempre e non lasciarmi mai sola, che non sono ancora pronta a stare senza te. Ora riposati Eugè”.

