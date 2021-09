Nuovo singolo dei Maneskin in arrivo? Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stuzzicano i fan e lanciano una frecciatina ai paparazzi.

I Maneskin non stanno fermi un attimo. Dopo aver concluso il trionfale tour estivo europeo, dopo aver conquistato Parigi partecipando al Global Citizen Live, dopo aver annunciato l’enorme tour europeo che inizierà a febbraio 2022 e a cui seguirà il tour italiano con tutte le date quasi tutte sold out, i Maneskin annunciano un’altra novità in arrivo e stuzzicano i fan che non trattengono la gioia per le sorprese che stanno ricevendo da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

Sui profili ufficiali dei Maneskin sono state pubblicate quattro foto scattate a Parigi in cui Damiano, Victoria, Ethan e Thomas indossano lo stesso accessorio. Sarà un indizio su quello che accadrà a breve?

Maneskin: “Nessuno spoiler, ma sai cosa sta arrivando”. L’indizio sui social

Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi pizzicati in giro per Parigi. Nelle foto pubblicate sui social, Damiano è seduto al tavolo di un bar mentre fuma, Victoria si gode un momento di shopping, Thomas è alle prese con la spesa ed Ethan cammina per strada.

“Grazie papatazzi per lo shooting. Ci vediamo domani”, scrivono ironicamente i Maneskin. Poi aggiungono: “Nessuno spoiler, ma sai cosa sta arrivando”, hanno aggiunto i quattro musicisti.

Nelle foto pubblicate, tuttavia, si nota un dettaglio. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan indossano la stessa cintura nera con una fibia rossa sulla quale appare la scritta “Mamma mia”. Sarà l’indizio per il prossimo singolo? Le foto saranno state scattate in un momento di relax che i Maneskin si sono concessi in quel di Parigi o faranno parte di un nuovo progetto?

LEGGI ANCHE—>Maneskin, il sogno continua: annuncio strepitoso che fa impazzire i fan

Non è da escludere neanche un videodiario del tour europeo che hanno fatto dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest. Dopo aver trionfato a Rotterdam, i Maneskin hanno viaggiato per tutta Europa sia per promuovere l’album Teatro D’Ira – Vol. I sia per tornare sul palco per i live e i fan pensano all’arrivo di un vlog come quello che hanno regalato ai loro ammiratori con il Ballo della Vita tour che li ha portati in giro sia per l’Italia che per l’Europa.

LEGGI ANCHE—>Damiano dei Maneskin torna al vecchio look: il selfie con Victoria conquista tutti

L’ipotesi, tuttavia, più gettonata dai fan è l’arrivo del nuovo singolo che anticipa la pubblicazione del nuovo album “Teatro D’Ira – Vol. II” che potrebbe arrivare prima del tour. La verità, tuttavia, sta per arrivare. Su Twitter, infatti, Damiano ha pubblicato una foto scrivendo “Tomorrow”.

L’annuncio che i fan attendono con trepidazione arriverà domani?