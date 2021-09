Mediaset, clamoroso colpo di scena: l’annuncio ufficiale che cambia tutto

A Mediaset nulla sarà più come prima. Pier Silvio Berlusconi ha scelto di cambiare ancora una volta il palinsesto: ecco perché.

Questa stagione televisiva per Mediaset si è rivelata ricca di colpi di scena! Basti pensare che con l’arrivo di settembre, la prima grossa novità, ha riguardato Barbara d’Urso.

La bella conduttrice partenopea si è vista dimensionare drasticamente il suo spazio, passando dal condurre ben 3 programmi in contemporanea a soltanto con Pomeriggio 5, di cui la formula è stata completamente stravolta. Con la sua uscita di scena, la domenica è rimasta praticamente vuota e Pier Silvio Berlusconi è dovuto correre ai ripari, anche perchè la concorrenza non faceva altro che collezionare veri e propri ascolti record con Mara Venier, Francesca Fialdini e le sue amate fiction.

A prendere il posto di Barbara d’Urso, avrebbero dovuto esserci Silvia Toffanin con Verissimo e Anna Tatangelo con Scene di un matrimonio. O almeno, questi erano i piani iniziali, ma sono stati cambiati ancora una volta in corso d’opera.

Pier Silvio Berlusconi cambia tutto: il nuovo palinsesto di Mediaset

Il tutto, come anticipato, sarebbe dovuto partire con la nuova stagione televisiva di Mediaset, ma già all’inizio c’è stato qualche intoppo. In quanto il nuovo programma di Anna Tatangelo non era ancora pronto e si è pensato di sostituirlo in maniera temporanea con Amici di Maria De Filippi che invece di andare in onda il sabato è slittato alla domenica.

Questo cambiamento, però, sembrerebbe essere piaciuto e non poco al pubblico del piccolo schermo. Tant’è che la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe ottenuto ottimi ascolti. Tanto da spingere Pier Silvio Berlusconi a cambiare idea.

La formula che vede Silvia Toffanin e Maria De Filippi nella domenica pomeriggio di canale 5 si è rivelato essere vincente e per questo motivo non sarà più una situazione temporanea, ma definitiva. In quanto sarà il programma di Anna Tatangelo ad essere collocato al sabato e non più alla domenica come si era pensato in un primo momento.

Questo improvviso cambiamento appare più che sensato, visto che come si è soliti dire squadra che vince non si perde e far debuttare la cantante di domenica sarebbe stato un rischio, visto che il piano attuale sembra funzionare a differenza delle collocazioni della precedenti stagioni, che permettevano a Mamma Rai di portarsi a casa ascolti record.

Mediaset ha cambiato ancora una volta il palinsesto della domenica, ma riuscirà Anna Tatangelo a cavarsela il sabato pomeriggio con il suo nuovo show? La concorrenza sembrerebbe essere più piatta durante quella giornata e non si esclude che possa portarsi a casa la vittoria.