Grande Fratello Vip choc: una gieffina a letto con il fidanzato di una vippona

Al Grande Fratello Vip non si sta mai senza colpi di scena. Questa volta la scoperta ha lasciato tutti di sasso: sono finiti a letto insieme!

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Purtroppo, o per fortuna, nella casa più spiata d’Italia tutti gli scheletri nell’armadio vengono allo scoperto o qualsiasi segreto viene svelato.

Lo scoprirà a breve, nonostante abbia già fatto quest’esperienza, Francesca Cipriani, che nelle prossime ore dovrà affrontare una scomoda verità, ma che cosa è successo?

A dare lo scoop sul web ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo per il portale Dagospia, rivelando che la Pupa per eccezione del piccolo schermo potrebbe trovarsi faccia a faccia con una scottante verità. Verità che riguarda la sua relazione con Alessandro, il ragazzo con cui ha una relazione da qualche tempo e di cui si dice essere innamoratissima.

Batosta per Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip: nessuno lo avrebbe immaginato

Procediamo con calma ed allacciate le cinture, perché quello che starete per leggere sconvolgerà e non poco Francesca Cipriani al GF Vip. In quanto secondo il giornalista l’indiscussa protagonista di quest’edizione del reality show di canale 5, Soleil Sorge, avrebbe vissuto la passione con Alessandro, il fidanzato della Pupa!

Ecco che cosa ha rivelato a tal proposito il giornalista, sganciando una vera e propria bomba: “Avvertite Francesca Cipriani che tal Soleil prima di entrare nella Casa del Gf Vip si sarebbe trombat* il suo fidanzato!” ha annunciato, lasciando senza parole gli utenti della rete che non si sarebbero mai aspettati una rivelazione del genere.

Ovviamente, è bene specificare, che questa notizia non è stata confermata dai diretti interessati ma c’è ancora un altro dettaglio su cui focalizzarsi: quando sarebbe successo?

Se il tutto sarebbe avvenuto quando la Cipriani era già fidanzata con Alessandro, si tratterebbe di un vero e proprio tradimento, ma se i due avessero vissuto l’intimità prima dell’inizio della relazione, non ci sarebbe assolutamente niente di male. E’ pur vero che al momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai detto nulla alla sua compagna di viaggio, ma al tempo stesso al GF Vip non si è mai visto il volto di Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani.

Lui però sarà stato sicuramente a conoscenza dell’ingresso di lei al Grande Fratello Vip, vista anche la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, che abbia avvisato Francesca Cipriani in tempo oppure lei si troverà faccia a faccia con una cocente delusione? Staremo a vedere perchè Alfonso Signorini non si farà scappare nulla di tutto questo.