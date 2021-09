Royal Family: Harry e Meghan si schierano ufficialmente

Harry e Meghan hanno preso una decisione importante. I Duchi di Sussex si sono schierati e la loro scelta fa discutere molto: ecco i dettagli

I Duchi di Sussex riescono sempre a far parlare di sé ogni volta che muovono un passo. I tabloid inglesi hanno consumato fiumi di inchiostro per riportare le loro avventure nell’ultimo anno e mezzo. Ogni intervista, ogni dichiarazione, ogni partecipazione ad un programma televisivo fa il giro del mondo.

Migliaia di siti web in tutto il mondo descrivono quotidianamente tutti i loro spostamenti. Tantissime trasmissioni televisive e radiofoniche hanno messo questa coppia al centro delle loro linee editoriali da tantissimi mesi ormai. Tutto è partito nel gennaio 2020, quando Harry e Meghan hanno annunciato di voler lasciare la Gran Bretagna.

Secondo le parole rilasciate ad Oprah Winfrey nel corso di una famosa intervista, l’ex attrice di Suits avrebbe subito offese a causa del colore della propria pelle da parte di alcuni parenti di suo marito. Questi comportamenti le hanno fatto pensare addirittura al suicidio ma poi i Duchi di Sussex hanno deciso di spostarsi in Canada.

Poi, per questioni legate alla privacy, i due ex reali hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di euro. Adesso Harry e Meghan hanno fatto discutere perché si sono schierati a favore di un progetto molto importante. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Harry e Meghan a favore della campagna di vaccinazione

Nel corso del loro viaggio a New York City, Harry e Meghan hanno avuto l’occasione di partecipare ad alcuni eventi ufficiali. Ed è probabile che ce ne saranno ancora altri nei prossimi giorni. Già la settimana scorsa, i Duchi di Sussex hanno visitato l’area del World Trade Center, ricordando le vittime dell’11 settembre 2001.

Sabato 25 settembre l’ex attrice statunitense e suo marito hanno partecipato ad un evento che si è tenuto a Central Park. Si tratta del Global Citizen, una manifestazione musicale che si tiene ogni anno. È stata la prima uscita ufficiale dei due ex reali dopo l’addio al Regno Unito. Un evento che non è sfuggito ai media statunitensi. E non solo!

La serata è stata organizzata per promuovere la campagna di vaccinazione anche nei paesi meno sviluppati, dove purtroppo va ancora a rilento. Secondo Page Six, un portale specializzato sulle vicende della Royal Family, i Duchi di Sussex avrebbero intenzione di chiedere ai membri del G7 e all’Unione Europea di donare subito almeno un miliardo di dosi di vaccino ai paesi più bisognosi.

Già nel mese di maggio Harry aveva rilasciato alcune dichiarazioni a favore della vaccinazione in tutte le parti del mondo meno ricche: “Nessuno di noi dovrebbe sentirsi a proprio agio mentre in altre parti del mondo c’è gente che soffre. Dobbiamo avere compassione per queste persone e non possiamo lasciarle indietro”.

E ancora: “Questa pandemia non potrà terminare finché non prenderemo la decisione di agire in maniera collettiva, attraverso un impegno senza precedenti per la nostra umanità condivisa. Soprattutto da quando è iniziata la pandemia, se qualcuno soffre, anche noi soffriamo. Anche se questa persona vive dall’altra parte del pianeta”.

Il Global Citizen Live

Sabato 25 settembre è andato in scena il Global Citizen Live. Si tratta di una manifestazione organizzata per lanciare un messaggio a favore della salvaguardia del pianeta. Settanta artisti si sono esibiti dal vivo in quindici città diverse in tutti i continenti del mondo. In totale, la manifestazione ha collezionato circa un miliardo di telespettatori, un numero impressionante!

Harry e Meghan sono saliti sul parco di New York ed hanno ricevuto una vera e propria standing ovation da parte del pubblico. I Duchi di Sussex hanno fatto un breve discorso, nel corso del quale hanno sottolineato come questa pandemia mondiale rappresenti una crisi umanitaria in tutto il mondo: “Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani”.

La coppia si è presentata sul palco mano nella mano. Il Principe Harry indossava un abito piuttosto informale, l’ex attrice statunitense, invece, era vestita totalmente di bianco: “Mia moglie e io crediamo che la sopravvivenza non deve dipendere da dove sei nato”. I Duchi di Sussex hanno poi assistito alle esibizioni dal vivo di Alessia Cara e Cyndi Lauper, che ha interpretato Girls Just Want to Have Fun, dedicando l’esibizione alle donne afgane.

Nel resto del mondo, numerosi artisti sono saliti sul palco: Stevie Wonder, Ed Sheeran, Coldplay, Jennifer Lopez, Demi Lovato, i Duran Duran, Billie Eilish ed Elton John. Proprio Sir Elton, che si è esibito a Parigi, ha lanciato un appello affinché “nessuno venga lasciato indietro in questo delicato momento storico”. Nonostante non ci fosse una data italiana, il nostro paese è stato rappresentato dai Maneskin, che si sono esibiti dal vivo nella capitale francese.