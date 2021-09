Pesava 308 kg: dopo Vite al limite, Donald Shelton stravolge tutto

Vite al Limite ha conquistato sempre di più il pubblico italiano. Le ultime stagioni in Italia sono state un vero e proprio successo. La storia di Donald Shelton e il suo cambiamento

Il percorso che i pazienti di Vite al Limite intraprendono è spesso difficile, e non sempre si riesce ad arrivare al risultato. L’obiettivo è, naturalmente, arrivare a conquistare un peso più compatibile con una vita quanto più normale possibile. Tuttavia, i casi di obesità sottoposti al dottor Nowzaradan sono gravissimi, con un peso che va quasi sempre oltre i 250 chili e spesso arriva a toccare i 300 e più.

E’ il caso di Donald Shelton, che ricordiamo come uno dei primi pazienti che ha partecipato al programma ambientato in Texas. Il ragazzo, con una storia drammatica alle spalle, era arrivato a pesare ben 308 chili. Per fortuna, l’incontro col dottor Now gli ha letteralmente salvato la vita.

Vite al Limite, l’incredibile trasformazione di Donald Shelton: ha perso circa 200 chili

Il suo percorso è stato lento e molto difficile: l’apparizione a Vite al Limite risale al 2012, ed è servito molto tempo. Col suo enorme peso il ragazzo era costretto a muoversi su una robusta sedia a rotelle. Il dottor Now lo ha guidato attraverso un percorso per fargli perdere 137 chili e portarlo così all’intervento di bypass gastrico.

Dopo una severa dieta Donald ha perso ben 137 chili. Nonostante nel frattempo gli sia stata diagnosticata la sindrome di Guillain-Barre, il ragazzo ha proseguito il suo percorso e dopo l’operazione è rinato. Le foto di oggi sono piacevolmente sorprendenti, soprattutto dopo che le voci di una sua morta a causa diquesta malattia sono state smentite dal diretto interessato.