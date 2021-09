Vite al limite, Kelly Mason era apparsa durante la stagione 7 dello show americano nel 2019. Poi è arrivato l’epilogo che nessuno si aspettava

Vite al limite riesce a catturare l’attenzione del pubblico: la speranza di chi segue le vicende del dottor Nowzaradan e dei suoi pazienti è che possa arrivare il lieto fine. Il percorso di guarigione dall’obesità è molto duro e richiede tantissimi sacrifici. Non tutti ce la fanno, ovviamente.

Purtroppo il destino difficile che attende i pazienti che non riescono a dimagrire preoccupa gli appassionati del programma. E non manca nemmeno chi non riesce a farcela, ucciso da un’obesità irrimediabile. In questo caso, “Vite al limite” non approfondisce mai la storia. Eppure il destino dei pazienti meno fortunati si vene in qualche modo a sapere, spesso attraverso i social o dei canali di discussione come Reddit. Una di queste tristi storie riguarda Kelly Mason, che abbiamo visto nel 2019 e precisamente nella settima stagione del programma. La sua storia è drammatica, perché la donna oltre a non riuscire a guarire, morirà nello stesso anno.

Vite al limite, la tristissima fine della povera Kelly Mason

La causa del decesso è stato un arresto cardiaco: il suo cuore non ce l’ha più fatta a sostenere i suoi 300 chili di peso. Eppure, la Mason aveva fatto grandi progressi: con la cura del dottor Nowzaradan aveva perso tantissimi chili, arrivando a pesarne “solo” 170. Un calo fin troppo repentino, perché qualcosa non è andata nel verso giusto sin da subito.

Purtroppo Kelly ha accusato malesseri e affanno, con evidenti problemi che si sono acuiti nel corso dei mesi. Eppure la povera donna era così felice, dicendo di sentirsi molto più leggera e di essere entrata in “un nuovo mondo”. La sua morte è tragicamente avvenuta nel giorno del suo 42esimo compleanno.