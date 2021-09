Can Yaman, tutta l’amara verità di Diletta Leotta: viene fuori tutto

Emerge tutta la verità sulla storia d’amore, oggi finita, tra Can Yaman e Diletta Leotta: la conduttrice rompe il silenzio.

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta ha appassionato per mesi i fan. Dopo la vacanza a Capri con la pubblicazione di alcune foto sui rispettivi profili Instagram e il viaggio in Turchia, tra Can e la Leotta, sembrava andare tutto bene. Qualcosa, però, si è improvvisamente rotto portando i due prima ad allontanarsi e poi alla rottura definitiva.

Oggi, dopo tanti rumors e indiscrezioni, a parlare per la prima volta dell’accaduto è Diletta Leotta che si è raccontata a cuore aperto ai microfoni di Verissimo, nella puntata trasmessa il 25 settembre.

Tutta la verità di Diletta Leotta su Can Yaman: ecco perchè si sono lasciati

Diletta Leotta ha scelto il salotto di Verissimo per rompere il silenzio su Can Yaman e raccontare quello che, finora, non era mai stato detto. E’ un’intervista senza filtri quella che la bellissima conduttrice ha concesso a Silvia Toffanin che ha raccolto tutte le sue dichiarazioni emozionanti.

LEGGI ANCHE—>Can Yaman, mai visto così: ecco come è stato beccato il sex symbol

“Con Can, non so da dove cominciare. È stata una storia bellissima, un sogno, una favola. Probabilmente questo è. È stato un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, innamorati e cercato di vivere questa passione enorme. Pensa una siciliana e un turco, che mix esplosivo può uscire. Noi due siamo molto passionali, lui anche più di me. Ed è stato anche tutto molto veloce, molto bello”, ha raccontato Diletta.

LEGGI ANCHE—>Can Yaman, l’annuncio che scatena i fan: cambia tutto

“La cosa un po’ complicata è che quando ti innamori di un uomo così famoso e così conosciuto, devi fare i conti anche con tutto il resto. Mi piace condividere la foto di un bel momento, ma poi c’è la vita reale dall’altra parte dello schermo” – ha aggiunto ancora Diletta. “La cosa che mi è dispiaciuta di più, ti racconto tutto quello che non ho mai detto, è che qualcuno diceva è una storia a tavolino, finta”, ha puntualizzato la Leotta.

La Leotta ha anche raccontato che il matrimonio era vero e che la proposta era arrivata dopo un mese di relazione. Infine, alla domanda se sia ancora innamorata e cosa succederà in futuro, risponde così: “Io penso di essere innamorata e quando sei innamorata perdi lucidità, perdi sicurezza, perdi il controllo e a volte perdi anche l’amore. Non è un momento facile. In futuro non so cosa succederà“, ha concluso.