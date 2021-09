Qualcuno ha detto patate? Ci si può sbizzarrire in cucina! Con una buona dose di fantasia e qualche accorgimento, ecco le 4 facili ricette che ti faranno diventare una chef!

Le patate sono importanti per il fabbisogno alimentare delle persone, ovviamente però le dosi e le volte nelle quali le si consumano, variano da persona a persona. Quel che è certo è che sono economiche, e che sono molto versatili. Infatti, con poche spese e tanta inventiva, si possono creare queste ricette rivelazioni dell’anno.

Le patate sono una rivelazione, sia per il loro prezzo, che per la varietà di soluzioni da apportare. Cucinare significa riuscire a creare armonia tra gli ingredienti, ma non solo. Vuol dire anche essere in grado di valorizzare i prodotti che madre natura offre. Perché è proprio nei più semplici che si trovano dei sapori incredibili e delle ricette da leccare i baffi.

Ma sai davvero come valorizzarle creando dei piatti che i tuoi ospiti non dimenticheranno? Ecco come.

Le patate come non le hai mai cucinate, che leccornia!

La cucina ha i suoi segreti, ma con qualche accorgimento si possono acquisire delle tecniche proprie infallibili. Una di queste è molto utile per conservare un ingrediente fondamentale nelle tue ricette, ma le patate oggi hanno la priorità assoluta. Il motivo? Queste quattro ricette, credimi non te ne pentirai!

Rosti di patate

Sei pronto a gustare le frittelle croccanti di patate più buone che tu abbia mai mangiato? Provale! Si tratta di mettere in atto una ricetta facile e veloce, dal gusto saporito! Grattugia le patate, e mescolale con fecola e le tue spezie preferite, ma occhio a non dimenticar il parmigiano, è questo che fa la differenza nel dare un gusto inconfondibile. Forma delle frittelle, ma non metterle subito in padella, perché è importante che l’olio messo a riscaldare precedentemente, sia bollente. Vuoi aggiungere un tocco in più? Puoi mettere la pancetta, la cipolla, ma anche altri formaggi che ti piacciono!

Patate Duchessa

Dal nome della pietanza, si deducono le origini di questo piatto tipico della cucina francese. Arriva con tutta la sua eleganza per dare un tocco di nobiltà e sciccheria alla tua tavola. Il motivo? Ha un’estetica particolarissima! E’ di grande presenza scenica, dato che si tratta di patate impiattate come delle nuvolette a spirale. Ciò che più sconvolge, è che è facilissimo realizzarle, basta lessare e schiacciare delle patate a pasta bianca e farinosa, unite poi al burro, sale, parmigiano, pepe e un pizzico di noce moscata! Prendete la sac à poche e con una bocchetta a stella d 15 mm realizzate i ciuffetti da infornare a 200° per 20 minuti!

Burgher di patate

Sei vegetariano? Oppure vuoi soltanto uscire un po’ dagli schemi abbracciando pietanze delle altre pratiche culinarie? Qualche volta, cambiare in soluzioni che gravano meno sull’ambiente, non è sbagliato. Infatti, puoi mangiare degli hamburger croccanti e con il cuore morbido e saporito! Lessa, schiaccia e unisci le patate a: uova sbattute con parmigiano, sale, pepe e il trito di erbe aromatiche che preferisci. Metti in padella ed è fatta!

Patate Hasselback

Hai mai mangiato delle patate che hanno la forma di una fisarmonica? Sembrano quasi dei croccantissimi croissant! Non avere paura, non servono chissà quali strumenti, né chissà quale tecnica difficile da imparare per avere una crosta fragrante e un gusto infallibile. Basta lavare le patate con molta energia e cura, perché la buccia non si leva! E’ qui il trucco, infatti dopo il lavaggio le si infilzano e poi tagliuzzano come se si volessero creare delle fettine sottili, ma non vanno incise del tutto. Condisci con il tuo mix di erbe e oli preferiti, e via in forno a 200° per 60 minuti.

Insomma, che aspetti? Le patate ti aspettano per nuove ricette!