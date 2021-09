Cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la popolare soap di Rai 3 è pronta a sorprendere di nuovo il pubblico

L’autunno è in arrivo e anche la nuova stagione di Un posto al Sole entra nel vivo. Nel mese di ottobre che sta per cominciare prenderanno vita le vicende legate a tre protagonisti della soap opera di Rai 3, Viviana, Serena e Filippo. Un vero e proprio triangolo amoroso che non mancherà di appassionare e incuriosire il pubblico.

In particolare, Serena è sempre più preoccupata perché suo marito si allontana sempre di più: ma lei non si arrende e decide di lottare per riconquistarlo. L’obiettivo è provare a risvegliare i ricordi di Filippo, cercando di ricostruire il momento in cui è nato il loro amore. Però Viviana è sempre in agguato, e lo stesso Filippo sembra decisamente combattuto e in difficoltà.

Un Posto al Sole: Serena deciderà per un improvviso cambio di programma

Si tratta, oltre che di una crisi sentimentale, di una esistenziale per il giovane uomo. Serena digerisce a malapena il continuo scambio di messaggi con Viviana, e per questo decide di affrontare il marito frontalmente. La Cirillo si dirà stufa di essere invischiata in un matrimonio-farsa. Ma a spiazzare sarà la risposta di Filippo, che criticherà Serena per la sua eccessiva gelosia.

A quanto pare l’unico motivo per cui ha deciso di rimanere a casa con lei è per la piccola Irene, interpretata da Greta Putaturo. A questo punto, per Serena le difficoltà si moltiplicheranno: ma sarà questo momento di grande difficoltà che le farà capire che il suo approccio, molto probabilmente, è stato sbagliato. Ecco perché poi penserà a un’altra strategia per provare a riportare il marito da lei.