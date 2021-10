Avete mai visto il fratello di Maria De Filippi? il segreto del loro rapporto

Maria De Filippi è uno dei volti più noti di Mediaset. Sul matrimonio con Maurizio Costanzo si sa molto, ma si parla poco della sua famiglia

Viene definita la “regina della tv italiana”, nonostante faccia davvero poco per mettersi in mostra. Tuttavia, il soprannome lo merita perché le trasmissioni da lei ideate e condotte sono dei successi clamorosi, con un pieno di auditel che non trova sosta, anche dopo molti anni di messa in onda. Maria De Filippi è uno dei personaggi chiave di Mediaset, e un volto assolutamente conosciuto dal pubblico, anche da chi non segue le sue trasmissioni.

La conduttrice è nota anche per il suo matrimonio col popolare giornalista Maurizio Costanzo, ma poco si sa della sua famiglia di origine. Maria è molto riservata e schiva, e di fatto non ne parla mai. Solo qualche occasione in cui lei ha parlato dei suoi genitori e di suo fratello, dalle quali è emerso qualche dettaglio in più. Giuseppe De Filippi è più grande di lei di sette anni: un fratello maggiore alla quale lei è molto legata.

Maria De Filippi: chi è suo fratello e cosa fa

I due sono cresciuti insieme, e per Maria Giuseppe è un punto di riferimento. Entrambi sono nati a Milano, ma sono cresciuti a Mornico Losana, in una casa di campagna della loro famiglia. Sono diversi di carattere, ma comunque molto legati. La madre di Maria era un’insegnante di latino e greco al liceo, mentre il padre faceva il rappresentante di medicinali. Per la presentatrice il fratello maggiore era un vero e proprio mito, un esempio da seguire.

Maria ha confessato che passava del tempo con lui, e spesso gli chiedeva i suoi vestiti in prestito. Addirittura lo spiava. Un rapporto molto bello e intenso, che poi è diventato anche di lavoro: i due, infatti, oggi lavorano insieme alla Fascino, la società di produzione televisiva fondata da Maria De Filippi. Giuseppe ha un ruolo importante, visto che fa l’amministratore delegato. Spesso i due fratelli trascorrono le vacanze insieme sullo yacht della conduttrice, oppure nella sua villa ad Ansedonia, in provincia di Grosseto.