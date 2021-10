Grande Fratello Vip, arriva un nuovo concorrente? L’ex gieffino sbotta

Al Grande Fratello Vip potrebbe arrivare un nuovo concorrente e l’ex gieffino non ha affatto reagito bene, non mandandole a dire.

Il Grande Fratello Vip è iniziato soltanto da qualche settimana ed abbiamo soltanto due eliminati di quest’edizione. Nonostante ciò si inizia a parlare di una concreta possibilità dell’arrivo di un nuovo concorrente che ha sicuramente creato più dinamiche di alcuni vipponi che popolano la casa più spiata d’Italia.

Certo, almeno per il momento non c’è nessuna conferma ufficiale ma se la voce nasce all’interno di Casa Chi, format legato alla rivista diretta da Alfonso Signorini che conduce il programma, qualcosa di vero ci sarà.

Ma chi potrebbe essere questo nuovo concorrente? Voci di corridoio indicano Valentina Nulli, l’ex fidanzata di Tommaso Eletti, che durante la breve esperienza di quest’ultimo nella casa si è fatta notare per i suoi confronti di fuoco conditi di frasi filosofiche.

Come anticipato, la notizia non è stata ancora confermata, ma è arrivata la reazione di Tommaso ai microfoni di Casa Chi dove non le ha di certo mandate a dire nei confronti della sua ex fidanzata.

Tommaso Eletti provoca Valentina Nulli: “Al Grande Fratello Vip la odiano tutti”

Tommaso Eletti si è detto contento della possibilità che la sua ex fidanzata possa entrare nella casa del GF Vip, ma attenzione non per il motivo che probabilmente starete immaginando leggendo queste parole.

L’ex protagonista di Temptation Island si è detto felice perché i suoi compagni di viaggio non la sopportano ed entrerebbe dunque in un clima ostile per lei. In quanto, dopo i loro confronti, le hanno perfino dedicato un’imitazione proprio come gli utenti della rete hanno fatto in questi giorni.

“Come prenderei l’ingresso di Valentina nella Casa del Grande Fratello Vip? Lei vuole fare gossip ed entrare“ ha esordito Tommaso, rivelando che cosa pensa dell’ipotetico ingresso di Valentina nel cast del programma. “Si sta praticamente candidando io invece sono stato chiamato” ha aggiunto, lanciando un po’ una provocazione.

“Sono contento se entra tanto la odiano e almeno crea un po’ di dinamiche e Alfonso vuole questo“ ha poi concluso, non mandandole di certo a dire. “A Valentina non gliene frega niente della gente ma lì dentro la odiano, le hanno fatto pure l’imitazione” ha ribadito ancora una volta.

Valentina Nulli sarà al Grande Fratello Vip nelle vesti di concorrente? Qualora dovesse accadere, siamo sicuri che con lei nella Casa le dinamiche non verrebbero di certo a mancare. Pronta a discutere con gli altri vipponi della sua relazione e dei suoi confronti di fuoco con l’ex Tommaso Eletti.