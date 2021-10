Royal Family: clamoroso colpo di scena per Harry e Meghan

By

Harry e Meghan hanno spiazzato tutti, compresi gli altri membri della Royal Family britannica. Un colpo di scena che nessuno aveva previsto

Il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle continuano quotidianamente ad attirare l’attenzione su di sé. Ogni giorno c’è una novità, tra dichiarazioni, interviste, voci di corridoio ed uscite ufficiali. Negli ultimi giorni, i tabloid inglesi hanno sguazzato grazie al loro viaggio a New York.

Nel corso di questi giorni trascorsi nella Grande Mela, i principali giornali e siti britannici hanno pubblicato centinaia di articoli riguardanti outfit, partecipazioni ad eventi, dichiarazioni e gossip. Da quando i Duchi di Sussex hanno deciso di lasciare il Regno Unito, sono diventati la coppia più famosa e chiacchierata del mondo.

Dopo aver ricevuto offese a causa del colore della sua pelle, infatti, Meghan Markle iniziato a pensare di lasciare la residenza reale. I due si sono trasferiti in un primo momento in Canada, per poi scegliere gli Stati Uniti d’America, dove hanno trovato condizioni migliori anche dal punto di vista del rispetto della privacy.

Oggi i due ex reali vivono in una splendida villa a Montecito, un quartiere residenziale che si trova in California, precisamente nella Contea di Santa Barbara. La loro residenza statunitense ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Ma adesso i Duchi di Sussex stanno preparando una clamorosa sorpresa, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Colpo di scena: Harry e Meghan passeranno il Natale a Londra?

Katie Nicholl, esperta delle vicende della Royal Family britannica, ha dichiarato che il Principe Harry e Meghan Markle potrebbero passare il prossimo Natale a Londra. I due ex reali, infatti, starebbero pensando di portare i loro due figli, Archie e Lilibet Diana, nel Regno Unito in vista del prossimo 25 dicembre.

Sarebbe un grandissimo colpo di scena, che sorprenderebbe tutti. Ma sarebbe anche un modo per provare a riaprire un dialogo quasi totalmente assente da oltre un anno con i parenti di Harry. L’idea sarebbe partita dall’ex attrice di Suits, che potrebbe mettere da parte tutti i dissapori e dimenticare le accuse di razzismo mosse nei mesi scorsi.

Sarebbe anche un modo per provare a riconquistare popolarità. L’accordo con Netflix si sta rivelando sempre più un flop, la copertina super ritoccata di Time di alcuni giorni fa ha irritato moltissimo i lettori di questa rivista ed ha dato via ad una serie infinita di polemiche. Le critiche nei confronti dell’ex attrice statunitense sono state feroci.

Katie Nicholl ha descritto la situazione rilasciando alcune dichiarazioni al Daily Mail: “Quando Harry e Meghan hanno lasciato la Gran Bretagna hanno dichiarato di voler rinunciare alla loro casa inglese. Hanno ancora il cottage di Frogmore. Il Natale è una buona occasione per provare a riappacificarsi con i membri della Royal Family. E poi la Regina Elisabetta non ha ancora incontrato sua nipote Lilibet Diana e non vede Archie da oltre sei mesi. Anche Carlo vorrebbe vedere i suoi nipoti”.

Da quando i Duchi di Sussex hanno lasciato la Gran Bretagna, soltanto Harry è tornato a Buckingham Palace, in due occasioni. Una volta per il funerale di suo nonno, il Principe Filippo di Edimburgo e una seconda volta per inaugurare una statua dedicata a sua madre, Diana Spencer. Questa volta tornerebbe con sua moglie e la situazione sarebbe completamene diversa.