Essere o non essere, questo è il problema dei segni più drammatici dello zodiaco! Scopriamo insieme le prime cinque posizioni della classifica!

Dai, lo sappiamo bene che solo a leggere il titolo ti è venuta già in mente quella persona che non può proprio fare a meno di vivere… un dramma, ogni giorno!

Esistono persone che non fanno altro che raccontare quello che gli succede a tinte sempre molto forti, immaginandosi una vita da eroina di un romanzo dell’Ottocento.

Certo: ci sono anche persone che vengono messe di fronte a sfide piuttosto dure e con le quali la vita non è gentile.

Insieme a queste persone, però, ci sono anche quelle che… diciamocela tutta, fingono una vita drammatica!

Scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali… più teatranti di tutti: non è che ci sei anche tu fra loro?

I segni più drammatici dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Quando il tuo telefono squilla e vedi il nome di quella particolare persona sullo schermo, non puoi fare a meno di pensare: “Oh no, ancora? Cosa sarà successo questa volta?”.

Parliamo, ovviamente, di quella tua amica che racconta solo di uomini che le si buttano ai piedi, vipere che la criticano o situazioni estremamente divertenti che la vedono, ovviamente, protagonista.

Ma parliamo anche di quel tuo amico che è un vero Don Giovanni (a detta sua), che sul lavoro è il più bravo di tutti i colleghi e loro sparlano e che appena fa una battuta arriva Woody Allen a congratularsi, direttamente da Los Angeles.

Come? Hai ben presente di chi stiamo parlando?

Ah ma allora conosci sicuramente anche tu uno dei segni più drammatici dello zodiaco: si tratta di quelle persone che non possono fare a meno di raccontare la propria vita come se fosse un vero e proprio film!

Scopriamo insieme la classifica dei segni più drammatici dello zodiaco: che ne dici, potresti esserci anche tu fra le prime posizioni?

Leone: quinto posto

Benché siano solo al quinto posto della nostra classifica, i nati sotto il segno del Leone sono persone estremamente drammatiche.

Non c’è niente da fare: si sentono veramente i protagonisti del mondo e non riescono proprio a capire che gli altri abbiano il loro ruolo, le loro preferenze ed il loro modo di fare.

Impossibile! Tutti sono “schiavi” del Leone e delle sue manie di protagonismo: inutile cercare di fare finta di niente, il Leone è veramente drammatico.

Provate ad offenderlo: ne sentirete parlare per giorni e giorni… come vi siete permessi di alzare la voce con il main character?

Ariete: quarto posto

Gli Ariete sono molto fortunati: ci sono almeno altri segni molto più drammatici di loro e solo per questo motivo abbiamo dovuto metterli al quarto posto!

I nati sotto il segno dell’Ariete, infatti, vivono e respirano dramma dalla sera al mattino: sembra quasi impossibile che ci sia qualcuno più drammatico di loro!

L’Ariete non fa altro che parlare alle spalle degli altri e cercare di scoprire chi parla alle sue spalle. Sono esperti di sotterfugi e tradimenti, cambiano amicizie veramente una volta al mese per poi tornare indietro e ricominciare il circolo da capo quando hanno finito le conoscenze.

Fate attenzione agli Ariete: ogni loro mossa è su un palcoscenico, almeno secondo loro, e si comportano come se dovessero fornire colpi di scena agli altri!

Cancro: terzo posto

Un meritato terzo posto va anche a tutti i nati sotto il segno del Cancro, persone capacissime di creare dei veri e propri disastri quando si tratta di parlare di sentimenti!

Innanzitutto, infatti, il Cancro è drammatico verso sé stesso: ogni cosa che succede ha lui come protagonista, ogni cattivo umore degli altri è per colpa sua e ogni volta che qualcosa va bene è sicuramente per merito del Cancro.

Insomma: il Cancro pensa che il mondo sia il suo palcoscenico e che lui, nel bene o nel male, sia il regista oltre che il primo attore.

Cari amici del Cancro, abbiamo davvero bisogno di dirvelo? Non è così: tranquillizzatevi e pensate a voi ed al vostro atteggiamento prima di preoccuparvi degli altri!

Gemelli: secondo posto

Anche i Gemelli sono nella classifica dei segni più drammatici dello zodiaco, anche se non conquistano il primo posto veramente per un soffio.

No, cari Gemelli, non offendetevi cominciando a sentirvi vittime di una cospirazione: nessuno ce l’ha con voi!

Abituati a mettersi sempre e comunque al centro dell’attenzione degli altri, i Gemelli vivono spesso in un mondo nel quale il dramma non solo li segue ma li attacca anche!

I Gemelli, infatti, si sentono spesso presi di mira dagli altri e vivono una vita fatta di illazioni su quello che gli altri pensano di loro ma non gli hanno ancora detto.

Inoltre, tutti sanno tutto della vita dei Gemelli, cosa che mette i Gemelli veramente in difficoltà: peccato che sono loro a raccontare i propri avvenimenti più intimi anche ai perfetti sconosciuti!

Non parliamo, poi, del modo nel quale i Gemelli gestiscono i rapporti interpersonali. Dicono una cosa, sostenendo che è davvero così, mentre fanno assolutamente il contrario.

Vi dicono che tra di voi va tutto bene e che non ci sono problemi? Sicuramente pensano che li volete lasciare o vi stanno per lasciare loro. Affermano che non vi hanno mai amato così tanto? Forse è perché vi stanno tradendo senza dirvelo… ma raccontandolo a tutti gli altri. Il dramma è il pane quotidiano dei Gemelli: passate accuratamente al vaglio tutto quello che dicono!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni più drammatici dello zodiaco

Cari nati sotto il segno della Bilancia: siete veramente stupiti di essere al primo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi?

Sapete benissimo a che cosa ci stiamo riferendo: leggere il vostro nome al primo posto è risultato in voi che vi gettate a terra, con la mano sulla fronte, proferendo le parole “Non posso credere a questo estremo tradimento!”.

Ok, va bene: magari non vi comportate come abbiamo appena descritto noi ma sappiamo assolutamente quanto potete essere drammatici.

Ogni volta che aprite bocca, infatti, dovete attirare tutte le attenzioni su di voi: non c’è scampo per i vostri poveri interlocutori!

Cari Bilancia: parlate ad alta voce, cercate (a volte ci riuscite ed a volte no: dovevamo dirvelo) di creare un’atmosfera facendo lunghi giri di parole e finite per essere veramente drammatici.

Ogni cosa che vi succede è la più divertente, spaventosa, intrigante, fantasmagorica, entusiasmante, terribile che sia mai successa a qualcuno sulla Terra!

In più, e qui entriamo veramente nel vivo della vostra drammaticità, siete capaci di comportarvi in maniera veramente eclatante con le persone della vostra vita.

Ogni rapporto è a zero o è a cento: ci sono le persone che vi piacciono, che magari avete visto una volta nella vostra vita, e che trattate come veri e propri fratelli e poi le persone che non vi piacciono, magari per nessun motivo particolare, che trattate veramente male.

Insomma: cari Bilancia, siete i re e le regine del dramma!