Grande Fratello Vip, salta fuori tutta la verità: il comunicato ufficiale

Grande Fratello Vip, salta fuori tutta la verità in diretta: Alfonso Signorini fa chiarezza e mostra il comunicato ufficiale.

Tante dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip 2021 durante la sesta puntata. Quella condotta da Alfonso Signorini con il sostegno delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è stata una serata intensa. Dopo lo scontro in diretta tra i vari concorrenti per la scelta di Sonia Bruganelli di schierarsi dalla parte, Alfonso Signorini ha cambiato argomento parlando delle Principesse Selassiè.

Le Principesse Selassiè, durante la diretta con Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata, hanno commentato le notizie che stanno circolando sul web sul conto della loro famiglia raccontando tutta la storia della loro discendenza.

Grande Fratello Vip 2021: la verità delle Principesse Selassiè

Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2021, Jessica, Clarissa e Lucrezia Selassiè confermano di essere principesse commentando l’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi.

“Se non fossimo principesse non saremmo venute qui a sput**narci, non sarebbe stato intelligente da fare. 47 anni fa, c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno e che ha portato tanto dolore alla nostra famiglia. Fratelli di mio padre, sue zie, cugini e cugine non hanno fatto in tempo a scappare, come ha fatto mio padre. Molte persone della nostra famiglia hanno subito violenze, torture, il carcere, perché appartenevano alla famiglia Haile Selassie. Mio padre è scappato perché una persona l’ha aiutato.

Arrivato in Italia, 47 anni fa, ha cambiato nome per salvarsi la vita (e questo spiega perché risulterebbe anche con il nome di Giulio Bissiri, ndr). È andato a Londra dove c’era suo zio, ha recuperato i contatti con alcuni membri della famiglia, sparsi in giro per il mondo. Noi siamo tranquille, sappiamo chi siamo e non ci vergogniamo”, ha raccontato Jessica aggiungendo che il giardiniere di cui si parla è “l’uomo che ha portato mio padre in Italia per salvarlo”.

Jessica, poi, ha letto un comunicato ufficiale della sua famiglia con cui viene fatta chiarezza sulla discendenza:

“La famiglia Selassiè in merito alla notizia che riporta illazioni sulla sua discendenza può solo dire che il suo cognome e i suoi rapporti di parentela sono certificati sia dallo Stato Etiope che dallo Stato Italiano. Esistono documenti ufficiali che lo dimostrano e che saranno mostrati nelle sedi opportune qualora ce ne fosse bisogno.

Ci teniamo a specificare che la nostra famiglia è unita più che mai. Christian, Lucrezia, Jessica e Clarissa sono dei ragazzi di sani principi e di valore. Non meritano la sofferenza di qualsiasi gogna mediatica. Invitiamo i ragazzi a non farsi turbare da questa notizia. Chiunque faccia illazioni in merito a quanto specificato in questa sede se ne prenderà la responsabilità”.

Ed ecco una lettera che sembra chiarire in maniera molto chiara ogni dubbio. 👑 #GFVIP pic.twitter.com/4sGvguMrhj — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 1, 2021

