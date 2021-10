GF VIP: colpo di scena nella notte. Lulù ed il gesto assurdo verso Manuel

Grande Fratello VIP, fuoco e fiamme durante la notte. Lulù è al centro di una enorme polemica per il gesto contro Manuel: ‘Irrispettosa’

Il post puntata del GF VIP è di certo il momento più succoso e pregno di colpi di scena. Da sempre, infatti, nel post puntata escono allo scoperto tutte le reazioni a caldo delle questioni sollevate durante la puntata ed il pubblico scopre cosa effettivamente pensano i concorrenti sugli argomenti trattati.

Ieri sera abbiamo assistito al rientro in Casa di Aldo Montano: l’atleta olimpico si era allontanato dal gioco per la premiazione agli Olimpionici da parte del Presidente Mattarella, e per questo aveva dovuto passare dei giorni fuori dalla Casa per completare il periodo di quarantena.

Aldo, prima dell’uscita per la premiazione, dormiva con il suo amico Manuel. Durante la sua assenza però, il legame tra il ragazzo e la Principessa Lulù si era fatto più intimo, ed i due avevano iniziato a dormire insieme.

Manuel però era sempre stato chiaro nel volere i suoi spazi, e per questo aveva dichiarato più volte, ed anche ieri sera durante la diretta a domanda precisa di Signorini in confessionale, di voler dormire dopo la puntata col suo amico Montano, senza nulla togliere al suo rapporto con la Selassiè.

Ma qualcosa è andato storto e, nonostante le ripetute avvertenze verso Lulù e la sua possessività nei confronti di Manuel da parte dei coinquilini e degli opinionisti, durante la notte la Princess ne ha combinata un’altra delle sue.

GF VIP: con chi ha dormito Manuel Bortuzzo dopo la puntata? La risposta indigna il web

Come dicevamo, Manuel più volte durante la settimana ed anche nel corso della puntata di ieri sera, aveva palesato il desiderio di dormire di nuovo, almeno la notte del rientro in Casa, con il suo amico olimpionico Aldo Montano.

Lulù, a domanda di Signorini in diretta, aveva risposto con un ‘Vedremo! Dopo faremo una riunione a 3 per capire come dormiremo’, ma così non è stato e Lucrezia ha attuato un gioco di ‘potere’ per ottenere il suo scopo, ossia essere lei a condividere il letto, ancora una volta e nonostante il desiderio contrario di Manuel, con lui.

Su Twitter abbiamo trovato un post che descrive perfettamente quello che è accaduto questa notte tra i 3 e, come potrete immaginare, l’atteggiamento della ragazza ha indignato molto il popolo del web (e forse anche il suo Manuel).

Questo è ciò che è successo stanotte, a grandi linee. Io richiedo un provvedimento di qualsiasi tipo, perché se fosse stato un uomo al posto di Lucrezia ad avere atteggiamento simili, l’avreste massacrato. Basta la scusa della donna sensibile etc. È inammissibile#gfvip pic.twitter.com/lDx2onxBkU — what a night (@whatanightx) October 2, 2021

Siamo certi che oggi tra i due scoppierà una discussione e probabilmente Manuel, dopo questo ennesimo episodio di ‘ostruzione’ alla sua libertà, rivaluterà il suo rapporto con la Principessa Etiope.