Gaffe al GF Vip, la regia ci ricasca: non avrebbe dovuto mandarlo in onda

Al GF Vip la regia ci è cascata ancora una volta! La produzione ha mandato in onda qualcosa che non avrebbe mai dovuto mostrare al pubblico del piccolo schermo.

Al GF Vip solitamente, come abbiamo avuto modo di poter vedere durante tutti gli anni in cui è stato mandato in onda con successo su canale 5, sono sempre stati i concorrenti a lasciarsi andare a numerose gaffe.

Spesso, infatti, tra una chiacchiera e l’altra, magari davanti a un buon caffè, si sono lasciati andare a qualche confidenza di troppo. Rivelando cose estremamente private che coinvolgevano persone che nulla avevano a che fare con le dinamiche del gioco o parlando di contratti e accordi lavorativi.

In questo caso la regia si attivava in men che non si dica per cambiare inquadrare e non lasciare che la confessione diventasse di dominio pubblico, ma nelle scorse ore è successo l’esatto contrario. In quanto a fare una gaffe è stata la stessa regia del GF Vip.

GF Vip: la regia si confonde e lo manda in onda per sbaglio

La regia del Grande Fratello Vip stava mostrando al pubblico del piccolo schermo e della rete quello che stava accadendo tra i vipponi più amati della tv e fin qui non c’è assolutamente nulla di strano o particolare, anzi. Il loro compito è proprio quello di aggiornare chi segue il reality show le sue dinamiche dei suoi concorrenti. Tenendo l’occhio ben concentrato su eventuali episodi che potrebbero creare argomenti di discussione durante il corso della due dirette previste a settimana. Dirette che vedono sempre al timone del programma Alfonso Signorini.

Nelle scorse ore, però, oltre a mandare in onda ciò che i concorrenti stavano facendo nella casa del Grande Fratello Vip, hanno mandato in onda qualcosa che non avrebbero dovuto mostrare in questo momento. Che cosa?

Il confessionale di Jo Squillo! Come potete vedere dal video integrato in fondo a questo articolo, la regia ha mandato per sbaglio in onda il confessionale della cantante. Materiale che deve restare privato se non utilizzato in piccoli parti durante il daytime e le dirette con Alfonso Signorini, invece loro lo hanno trasmesso come se fosse una di queste occasioni segnalate.

La regia però si è accorta subito dell’errore e in men che non si dica hanno eliminato l’audio durante la diretta per poi cambiare nuovamente inquadratura.

Non la regia che si sbaglia e manda in onda Jo Squillo nel confessionale ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/RzMhbcv1hA — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 30, 2021

La gaffe della regia del GF Vip ovviamente non è sfuggita al pubblico della rete, che ha prontamente salvato tutto il materiale video in questione per poi pubblicarlo online.