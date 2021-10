Scintille al Grande Fratello Vip: Adriana Volpe vuota il sacco

Al Grande Fratello Vip volano scintille tra le due opinioniste. Questa volta a parlare è Adriana Volpe che non le ha mandate a dire.

Il Grande Fratello Vip quest’anno ci sono più dinamiche tra le opinioniste di Alfonso Signorini, che tra i concorrenti stessi. Buona parte della diretta di lunedì scorso, infatti, è stata occupata dal confronto scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Quest’ultima, qualche ora prima della puntata, ha scelto di pubblicare un seflie insieme a Magalli, acerrimo nemico di Adriana, con cui ha avuto non poche discussioni in passato. La Volpe non ha gradito il gesto, trovandolo una caduta di stile, mentre la sua collega non ci ha visto nulla di male, rivelando che non essendo sua amica è libera di poter andare a cena con chiunque lei voglia. Senza farsi alcun problema.

Adriana però ha rivelato in diretta che quella foto è stata realizzata con il solo scopo di farla arrabbiare e non perché lei abbia incontrato un vecchio amico, visto che sul suo Instagram non ci sono foto, fatta eccezione per questa con Magalli, con altre persone. Oggi però, ai microfoni di Casa Chi, l’opinionista è tornata a parlare dell’argomento, rendendo ancora più chiaro il suo punto di vista in tutta questa vicenda.

Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganlli al Grande Fratello Vip non scorre buon sangue. Ormai è un dato di fatto.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip: rischio squalifica, ma il web non ci sta. E’ polemica

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ai ferri corti al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe, come riportato dal portale Biccy, non ha potuto fare a meno di nascondere tutta la sua delusione. Non mandandole di certo a dire durante il corso dell’intervista. Ecco le sue parole:

“Una cosa è il rapporto che abbiamo in puntata e un’altra è quello fuori. Ero convinta di aver instaurato un rapporto con lei. Avevo cercato in tutti i modi di legare. Le ho raccontato la mia vita privata. Quello che è accaduto mi ha destabilizzata“ ha ammesso senza troppi giri di parole. “Lei ha detto che non è una mia amica e che quindi non si è fatta problemi. Questo mi ha ferito di più. Con quella foto ha mandato un messaggio chiaro. Umanamente questo è stato un momento di leggerezza, una caduta di stile“ ha dichiarato.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip: liti infuocate e accuse pesantissime, minaccia d’abbandono

“Lei privatamente mi ha scritto che non pensava di ferirmi e cercava un confronto con me. Mi ha proprio detto ‘non era mia intenzione ferirti, non volevo che tu ci restassi così. Vorrei un confronto con te’ (…) Io le ho scritto ‘c’è poco da aggiungere. Ti ritengo così intelligente che sapevi a cosa avrebbe portato una determinata azione’. E in più guardando sul suo Instagram non ho visto altri post con altri personaggi” ha poi ripreso il discorso. “Terza cosa e con questo concludo, essendosi incontrati quella sera cin un ristorante molto famoso, c’era una persona e mi hanno riferito che hanno parlato di me e volutamente hanno fatto una foto dicendo: ‘Facciamo una foto così la facciamo impazzire“ ha poi concluso l’opinionista del GF Vip. “Quando mi è arrivata quella cosa è stata la chiusura del cerchio”.

La partita che vede protagoniste Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli è ancora aperta e non si escludono altri colpi di scena.