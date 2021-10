Grande Fratello Vip: rischio squalifica, ma il web non ci sta. E’ polemica

Al Grande Fratello Vip si rischia la prima squalifica di quest’anno. La frase pronunciata non può passare impunita di fronte alle telecamere.

La diretta di questa sera del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini dagli studi di Roma, promette una puntata di fuoco. In quanto nelle scorse ore, nella casa più spiata d’Italia, è successo l’impensabile. Tant’è che si mormora della prima squalifica di quest’anno.

In quest’episodio, però, c’è qualcosa di diverso rispetto alle polemiche viste in precedenza durante il corso di questi anni. In quanto, solitamente, era sempre il pubblico indignato a chiedere alla produzione di prendere provvedimenti. Invece quest’anno è successo l’esatto contrario: sono stati i concorrenti a rivolgersi alla produzione, mentre gli utenti del web non ritengono sia successo un episodio di una gravità tale da richiedere l’espulsione.

Questa sera ci sarà la prima squalifica al Grande Fratello Vip o verrà assecondato il volere del pubblico della rete?

Polemica al Grande Fratello Vip: scoppia la guerra nella Casa

Ma che cosa è successo nelle scorse ore al GF Vip? Il tutto è partito da un’incomprensione tra Alex e Samy. I due hanno nettamente diviso tutti gli altri concorrenti. Alcuni si sono schierati dalla parte dell’attore, come ad esempio Soleil, mentre altri hanno difeso il bel modello.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ovviamente spiccata nella discussione, chiedendo a Samy e Ainett di non urlare come scimmie. La sua frase non è affatto piaciuta ai due concorrenti, che l’hanno accusata di razzismo. A loro si sono aggiunte tutte le altre donne della casa. In particolar modo Raffaella Fico, che nella vita reale ha dovuto affrontare problemi di razzismo per il colore della pelle di sua figlia e non transige che vengano pronunciate certe frasi.

Soleil è crollata al GF Vip, lasciandosi andare ad un pianto disperato. In quanto ha trovato ingiusta l’accusa di razzismo, facendo notare che la sua è un’espressione comune e non va ad indicare il colore della pelle del suo interlocutore. Le sue compagne di viaggio però non la pensano così ed hanno chiesto alla produzione di prendere provvedimenti, altrimenti lo faranno loro. Senza specificare quale potrebbe essere la loro reazione.

Gli utenti della rete sono tutti dalla parte della Sorge, affermando che nelle sue parole non c’era razzismo, ma soltanto l’arroganza che l’ha sempre distinta in tv, ma che di certo non voleva andare a colpire il colore della loro parole, ma come reagirà la produzione? Bisogna considerare che Alfonso Signorini si è schierato contro il politicamente corretto, affermando che verranno punite le intenzioni e non le parole.

Soleil Sorge è a rischio squalifica al Grande Fratello Vip? I suoi compagni di viaggio la vogliono fuori, ma il pubblico sembrerebbe essere tutto dalla sua parte.