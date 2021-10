Meghan e Harry: decisione agghiacciante di William

Meghan e Harry sono al centro del ciclone, ma questa volta non sono loro la causa. La decisione di William gela tutta l’Inghilterra, e non solo: i piani dei Duchi del Sussex sono sciolti.

Meghan e Harry sono i due reali più discussi della Royal Family. Alternativi e unici, riescono sempre a mettere in atto le loro decisioni e a consolidare i progetti che ritengono più opportuni. Questa volta però, William blocca tutto, situazione inedita, ma che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Tutti conoscono quanto a Meghan e Harry piaccia uscire fuori dagli schemi, ma cosa succede quando per un progetto importante per loro viene bloccato sul nascere dal futuro Re d’Inghilterra in persona, William?

Il duo dopo essersi schierato a favore dell’impegno umanitario più importante del momento, continuano ad avere accesi su di loro i riflettori, ma questa volta non avrebbero mai voluto che finisse così.

Tra litigi e riconciliazioni, ecco che la Royal family sgancia l’ennesima bomba difficile da digerire. Un no secco ed un boccone troppo amaro, si riavvicineranno più dopo questo?

Per Meghan e Harry assoluto divieto di William

Andare d’accordo in famiglia non è semplice. L’ultimo scontro tra Carlo e William ha già sconvolto tutti, in più il futuro Re continua a litigare anche con il fratello che con la moglie non vogliono sottostare alle regole. Questo è ciò che accade da quando i Duchi del Sussex stanno insieme, ma i guai sembrano non finire mai.

Meghan e Harry hanno espresso un desiderio molto intimo e personale, a cui mai avrebbero pensato ad un rifiuto. Di recente i due Royal Brothers si stanno riavvicinando grazie alle due consorti che li incitano a vedersi da lontano tramite l’app di Zoom.

In ogni caso, è comunque un buon inizio per fare la pace, ma l’ultimo no ha eliminato anche questa possibilità.

I Duchi del Sussex vogliono battezzare la loro secondogenita Lilibet Diana alla Cappella di San Giorgio, luogo di estrema importanza per i reali, e nella quale si sono sposati e hanno battezzato anche il primogenito Archie.

A parlare è Neil Sean corrispondente della Casa Reale della Nbc. Questi afferma che il futuro Re d’Inghilterra ha rifiutato di concedere il battesimo.

I motivi? Possono essere molteplici, a partire dall’abbandono del fratellino che da Marzo 2020 ha deciso di andarsene e di non sottostare più alle prerogative reali, o anche per la fatidica intervista da Oprah Winfrey, senza dimenticare la prossima uscita della biografia nella quale Harry e Meghan hanno fatto altre dichiarazioni.

Sarà confermato? Staremo a vedere, al momento le voci confermano un nuovo clima gelido a palazzo.