“Questo è l’intento di ogni donna”: gelosia e triangoli al Grande Fratello Vip

Scintille e gelosie all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Vuole solo farvi litigare”, ma il sospetto è che ci sia un uomo conteso

Al Grande Fratello Vip iniziano ad accendersi scintille e vere e proprie gelosie: sono, ovviamente, le donne a scambiarsi occhiatacce e frasi al veleno. Al centro ci sarebbe un uomo conteso. Lulù Selassié, la principessa, e Sophie Codegoni stanno lentamente andando verso i “ferri corti”.

Il motivo riguarda il nuotatore Manuel Bortuzzo, che sta stringendo un’amicizia particolare con Lucrezia, ma non solo con lei. Infatti, il ragazzo ha spiegato che vorrebbe portare avanti anche altri rapporti di amicizia. Proprio ciò che Lulù non voleva sentire, dimostrando un certo risentimento e gelosia. E soprattutto, la “Princess” ha messo nel mirino l’ex tronista di Uomini e Donne, soprattutto dopo un massaggio peregrino che Manuel le ha fatto.

Grande Fratello Vip: esplode la gelosia tra due concorrenti

La principessa è giunta prontamente alla conclusione che Sophie ha una cotta per Manuel Bortuzzo, anche arrivando a mettere zizzania tra il nuotatore e lei. Da qui una vera e propria rabbia che, a quanto pare, è pronta a esplodere. “L’altro giorno ho visto il suo comportamento. Ha chiesto di avere una felpa solo perché ce l’avevi anche tu”, una delle accuse che le ha rivolto. Le ha spiegato poi Clarissa. “Questo è l’intento di ogni donna, mettere la pulce nell’orecchio”.

Lo stesso Bortuzzo ha spiegato in diretta cosa pensa di Lulù, spiegando che di certo non vuole prenderla in giro: “Io sono tranquillo, è una cosa bella e voglio andarci piano. Mi dispiacerebbe illudere le persone, voglio andarci cauto”. In ogni caso in questa “coppia” tra Manuel e Lulù sembra essersi effettivamente infilata Sophie, nonostante abbia detto che vede Bortuzzo solo come un amico.