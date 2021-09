Don Matteo anticipazioni, clamoroso ritorno dopo il doppio addio?

By

Don Matteo anticipazioni: dopo il doppio addio annunciato nella prossima stagione, ci sarà un clamoroso ritorno? Tutti i rumors sulla fiction Rai.

Don Matteo 13 tornerà presto in onda con tante nuove puntate e grandi colpi di scena. Le riprese della tredicesima stagione sono ancora in corso e sono già tane le novità annunciate. Il pubblico, oltre a ritrovare il Maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica, la capitana Anna Olivieri interpretata da Maria Chiara Giannetta e il pm Marco Nardi interpretrato da Maurizio Lastrico, conoscerà tanti nuovi personaggi e saluterà un protagonista storico e un protagonista che, nella scorsa stagione è stato molto amato.

Nella tredicesima stagione di Don Matteo, i fan dell’amatissima fiction Rai, dovranno salutare proprio Don Matteo. Terence Hill, infatti, ha deciso di lasciare la fiction per poter dedicare più tempo a se stesso e alla propria famiglia. Quello di Terence Hill non sarà l’unico addio.

Nella nuova stagione, infatti, mancherà anche Dario Aita che, in Don Matteo 12, ha interpretato Sergio La Cava. Tuttavia non ci saranno solo addii, ma anche importanti ritorni.

Don Matteo anticipazioni, torna il capitano Giulio Tommasi? I fan sognano

In Don Matteo 13 ci sarà la new entry Raoul Bova che interpreterà un nuovo sacerdote, ma ci sarà anche il ritorno del capitano Anceschi interpretato da Flavio Insinna. Tra i vecchi protagonisti della fiction che il pubblico ama in modo particolare spicca il capitano Giulio Tommasi, interpretato da Simone Montedoro, oggi concorrente di Tale e Quale Show 2021.

Simone Montedoro, dunque, tornerà ad indossare i panni del capitano Giulio Tommasi? A rispondere a tale domanda è lo stesso attore in un’intervista rilasciata ai microfoni di Grand Hotel.

“Ormai il Capitano Tommasi ha dato tutto quello che aveva: si è sposato, ha avuto una figlia, è rimasto vedovo, si è risposato…L’anno scorso, pur di farlo ricomparire in qualche puntata, gli sceneggiatori gli hanno fatto perdere la memoria. Adesso non saprebbero più cosa inventarsi. Quindi dichiaro chiuso il caso Tommasi e vado avanti, anche se Don Matteo non si dimentica”, ha detto l’attore che, pare, aver chiuso il capitolo di Giulio Tommasi.