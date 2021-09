Il dramma della famosissima top model: un intervento estetico l’ha resa praticamente deforme per sempre. Ora vive da reclusa in casa

La bellezza di Linda Evangelista resta un’icona degli anni ’90. Un viso indimenticabile per una delle top model più famose della sua generazione. Eleganza inarrivabile e un fascino sfuggente l’hanno resa un vero e proprio mito, e non solo per chi ama il mondo della moda. Oggi l’ex modella vive una vita difficile, a lottare contro la depressione e una condizione che non si aspettava di dover vivere.

Un percorso fatto di dolore e vergogna, che l’ha portata perfino ad auto-escludersi, isolandosi in casa senza uscire. Il motivo di questa grave crisi patita negli ultimi anni è un’operazione di chirurgia estetica che non è andata a buon fine.

Leggi anche – Stefano De Martino, ecco con chi ha sostituito Belen: si tratta di una top model

La top model regina degli anni ’90 sfigurata da un intervento di chirurgia estetica

La Evangelista ha denunciato il misfatto, decidendo di uscire dal riserbo e accantonare, finalmente, la paura. La donna ha denunciato tutto su Instagram, raccontando il dramma che sta vivendo. Tutto è cambiato per lei, e non solo il suo aspetto fisico. La donna si definisce “brutalmente sfigurata”.

Leggi anche – Pesava 250 kg, poi l’incredibile trasformazione con Vite al limite: oggi è una modella

La top model canadese era tra le donne più conosciute al mondo negli anni ’90. Con lei Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss e Naomi Campbell. Il presente di Linda è oggi complicato, perché un intervento sbagliato di Coolsculpting (criolipolisi) l’ha sfigurata. Il suo viso non è più quello di una volta, e lei ha intrapreso un lungo percorso di recupero per ritrovare un aspetto estetico diverso che le dia sicurezza e che possa farla tornare a una vita normale.