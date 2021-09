Violante Placido, sapete chi è il fratello? E’ famoso anche lui

L’attrice Violante Placido, figlia dell’attore Michele, ha un fratello famoso anche lui, e con una decisa vena artistica.

Violante Placido è un’attrice molto famosa. Nota per la sua bravura, si è fatta conoscere al pubblico soprattutto perché figlia di Michele Placido, un attore e regista che negli anni ’80 e ’90 era famosissimo per il suo ruolo di protagonista nella storica fiction “La piovra”. La figlia Violante, al di là della sua innegabile bellezza, è altrettanto brava.

Nelle sue interpretazioni riesce sempre a lasciare il segno. Tuttavia, in pochi sanno che lei ha anche un fratello. Si chiama Marco Brenno Placido e anche lui fa l’attore, ma non solo. Ha esordito in “Romanzo criminale”, ma si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie tv della Rai “Tutti pazzi per amore”. Ha lavorato anche in “Caravaggio” con Riccardo Scamarcio e diretto dal padre Michele.

Violante Placido, chi è suo fratello e cosa fa

Il fratello minore di Violante è nato il 23 agosto del 1991, il suo segno zodiacale è il Leone ed è nato a Roma. Anche sua madre è attrice, Simonetta Stefanelli, che però è separata da Michele. Violante e Marco hanno altri tre fratelli, Michelangelo, Inigo e Gabriele. Brenno ha seguito, come i fratelli, la sua vena artistica. Ha debuttato al cinema nel 2005, in Romanzo Criminale con la regia del padre e un cast d’eccezione: Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Riccardo Scamarcio.

Per lui un altro film diretto dal padre, “Il grande sogno”, con Luca Argentero e Laura Morante. La popolarità arriva l’anno dopo con “Tutti pazzi per amore”, che lo ha portato anche a vincere un premio, il Grand Prix Corallo Città di Alghero. Per lui molte apparizioni, tra cui anche quella nello sport di Dolce & Gabbana nel 2014.