GF Vip, daytime del 30/09/21: volano parole forti, pubblico indignato

Al GF Vip sono volate parole forti che hanno indignato il pubblico. La gieffina non avrebbe dovuto dire certe cose in diretta.

Il Daytime del GF Vip come al solito parte col botto. La puntata di oggi inizia con Soleil Sorge che prova ad aprire gli occhi a Gianmaria Antinolfi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è convinta che Greta, la fidanzata di lui, non sia innamorata come invece si è convinto.

Lui cade nello sconforto, ma le chiede di supportarlo visto che lei ha detto che nonostante tutto gli vuole bene ed ora inizia ad avere tantissimi dubbi sulla sua relazione con Greta. Soleil non è convinta di Greta: “Per me puzza troppo, cerca una persona che possa amarti davvero. Vivi e concentrati su quello che puoi vivere qui dentro”.

Gianmaria Antinolfi è crollato al GF Vip nell’ascoltare queste parole, lasciandosi andare ad un pianto di sfogo, ma attenzione perchè la puntata di oggi non è finita qui.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, tra Soleil e Gianmaria il colpo di scena che spiazza

Soleil Sorge accusata di razzismo al GF Vip: “Urlate come scimmie”

Si passa poi a Manuel Bortuzzo. Lui ha confidato a Lulù la difficoltà che prova nel dire a qualcuno che gli vuole bene. In particolar modo nei confronti di sua madre. “Sento che lei lo sa” ha confidato. “Ma nonostante tutto non riesco a dirglielo” ricordando come dopo l’incidente per lui sia stata quasi una seconda rinascita perché proprio come per la prima volta è andato tra le due braccia.

LEGGI ANCHE –> Manuel Bortuzzo e Lulù, i gesti assurdi al GF Vip scatenano il web

Aldo Montano, per la gioia di Manuel, farà presto ritorno nella casa del Grande Fratello Vip perché dopo la sua breve uscita sta facendo un periodo di quarantena per poter rientrare. Nelle scorse ore però il suo raccontarsi con gli altri ha creato numerose incomprensioni. In quanto Alex e Samy hanno finito con il litigare, perchè entrambi accusano l’altro di aver messo a tacere l’altro.

Alex, in confessionale, accusa il modello di voler trovare un modo per emergere nella Casa. Katia Ricciarelli sostiene che si sia smascherato da solo. In quanto l’attore, secondo lei, avrebbe recitato una personalità durante le prime settimane che non gli appartiene e che non sarebbe il ragazzo perfetto che voleva far credere.

Ainett ha preso le difese di Samy e Soleil si è scagliata contro di loro, affermando che non dovrebbero urlare come scimmie. Il bel modello ha subito contrattaccato affermando che quella frase contiene elementi razzisti e la Stephens fa notare che lei è la prima che urla sempre e trova incoerente il suo atteggiamento.