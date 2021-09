av8 consigli per avere una pelle perfetta anche di inverno. Scoprili con noi

L’autunno e l’inverno non vanno d’accordo con la nostra pelle.

Sciarpe, maglioni, cappelli di lana e giubbotti coprono la maggior parte del corpo lasciando all’aria aperta parti delicate come il viso e le mani.

In questo periodo l’aria è più secca e la cute ha bisogno di maggiore quantità di acqua e nutrimento.

Chi ha la pelle delicata, come i bambini, ha bisogno di una maggiore protezione e non importa se sei abituato alle basse temperature, la regola è uguale per tutti.

Le parole chiave per superare l’inverno in salute sono protezione e prevenzione.

Leggi anche –> Brufoli? Il punto in cui spunta ha un significato. Scopri tutto

In questo articolo ti aiutiamo a capire al meglio come affrontare il freddo e il vento proteggendoti e migliorando addirittura le capacità della tua pelle.

Ecco gli 8 consigli utili per avere una pelle perfetta in inverno!

L’inverno non fa paura! 8 consigli per avere una pelle perfetta

L’autunno è già arrivato e l’inverno è dietro l’angolo. E’ vero che d’estate siamo tutti più belli, ma noi ti aiuteremo a superare il periodo freddo con un sorriso e, soprattutto, la pelle perfetta.

Segui gli 8 consigli per superare l’inverno con la pelle perfetta che ti diamo e il risultato è garantito

1) Non basta la crema nutriente

D’inverno viviamo la nostra vita divisi tra temperature calde e fredde: di giorno affrontiamo l’aria pungente esterna e la sera ci scaldiamo nel tepore del riscaldamento di casa nostra.

Questa oscillazione mette a dura prova la pelle soprattutto se è sensibile e secca.

La cute soffre molto di più le temperature fredde piuttosto che il caldo estivo.

Il consiglio che ti diamo è quello di mantenere una buona idratazione giornaliera della pelle che comporta l’abbandono della creme nutrienti.

Quest’ultime possono provocare più danni della grandine e il proverbio casca a pennello!

2) L’esfoliazione è importante

L’esfoliazione serve ad eliminare le cellule morte e permette di far respirare la pelle rendendola più radiosa e sana.

Questa pratica va fatta tutti i giorni a fine giornata per riuscire ad eliminare anche i detriti dello smog e la sporcizia diurna.

3) Scegli i detergenti adatti

Abbiamo detto che d’inverno è di fondamentale importanza mantenere la pelle idratata, ma non solo.

Per prevenire danni dati dall’aria fredda devi scegliere i detergenti adatti a te. Ti consigliamo di stare lontana dai detergenti a base di sapone o da quelli per il corpo.

Sono ottimali le opzioni a base cremosa.

Se la tua pelle è particolarmente sensibile ti sconsigliamo i saponi profumati e qualunque prodotto che contenga le parole “alcool denaturato” o “alcool isopropilico“.

Leggi anche –> Come scegliere lo specchio da parete: consigli e idee per arredare

4) L’idratazione dura tutto l’anno

Parliamo dell’idratazione nel dettaglio soffermandoci su come e quando applicare il prodotto.

La crema idratante va applicata sulla pelle ancora leggermente umida ed è bene evitare prodotti profumati perché potrebbero irritare la pelle.

Scegli creme che contengono vitamina E e aloe vera che prevengono infiammazioni cutanee.

5) Ogni pelle va da sé

Ogni pelle è diversa e richiede un trattamento mirato. Ciò significa che devi scegliere dei prodotti idonei a seconda della tua cute. Facciamo un esempio.

La crema idratante a base di olio crea una patina protettiva che ripara la pelle dagli agenti esterni più di quanto faccia un prodotto a base di acqua.

Se hai la pelle grassa, invece, dovresti proprio evitarla, perché queste creme sono ricche di olio che incontrando la produzione elevata di sebo e il freddo invernale, vanno ad occludere i pori e favoriscono la nascita di brufoli.

6) Occhio all’uso di autoabbronzante

Se d’inverno vuoi apparire con una tintarella colorita, puoi farlo!

Devi, però, stare attento perché l’autoabbronzante secca la pelle quindi ti consigliamo di esfoliarla e idratarla quotidianamente.

Scegli prodotti per pelle sensibili se fai uso dell’autoabbronzante per evitare ogni sorta di irritazione.

Leggi anche –> Come essere irresistibile: i 5 errori clamorosi da non commettere

7) La depilazione va mantenuta costante

Diciamoci la verità: quando arriva il primo freddo, la voglia di depilarsi viene a mancare. Molte meno persone vedranno le nostre gambe e comunque, per la maggior parte del tempo, saranno sempre nascoste dai pantaloni lunghi.

Nessuno ci crede, ma la depilazione è importante d’inverno!

La depilazione elimina i peli superflui ma aiuta anche perché esfolia leggermente la pelle.

Ciò permetta agli agenti idratanti di penetrare in profondità sotto la cute e riescono ad agire in modo più efficace.

8) Riposo e alimentazione corretta

Mi raccomando! La salute della pelle rispecchia quello che mangiamo.

Ti raccomandiamo di inserire nella tua alimentazione cibi nutrienti e ricchi di vitamine, anti-ossidanti e minerali.

Questo è fondamentale per combattere l’invecchiamento. Non vorrai mica essere scelta per fare la Befana il prossimo anno…

Se la risposta è no, ti consigliamo di bere dai sei agli otto bicchieri di acqua al giorno e ridurre notevolmente il consumo di caffè e alcool. Questi ultimi sono nemici dell’idratazione.

Dovresti dormire sempre almeno otto ore al giorno in modo tale che le cellule del tuo corpo abbiano tutto il tempo per ripararsi e rinnovarsi.