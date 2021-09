Uomini e Donne, puntata del 30/09/21: il dettaglio non sfugge e scatena il caos

A Uomini e Donne è scoppiato il caos a causa di un dettaglio che non è passato inosservato dai cavalieri del Trono Over.

Uomini e Donne oggi inizia con il botto. Partiamo subito con Armando Incarnato che si scaglia contro Gianni Sperti. Quest’ultimo non ha apprezzato che il cavaliere del Trono Over, che sta conoscendo Marika, non appena abbia visto Noemi, corteggiatrice del tronista Matteo in studio, le abbia fatto un complimento.

L’opinionista è convinto che lui voglia conoscerla e non ha apprezzato né il suo complimento in maniera diretta né il voler frequentare una donna più giovane. Armando ribatte affermando che non c’è niente di male nella differenza di età, ma precisa anche che lui si è limitato a fare un complimento e nulla di più nei confronti della ragazza. Attenzione, però, perché la puntata continua con il botto.

Uomini e Donne: Graziano nota un dettaglio e va su tutte le furie

Si continua con il Trono Over. Per Ida Platano arriva un nuovo cavaliere, ma lei lo rimanda a casa perché intenzionata a conoscere soltanto Marcello e lui non potrebbe che esserne più felice.

Si continua con le dame e cavalieri. Al centro dello studio ci sono Graziano e Diego. Loro hanno un confronto con Vittoria, lei stava frequentando il cavaliere romano fin quando non ha manifestato un certo interesse anche per quello partenopeo. Diego non aveva reagito bene e lei lo aveva accusato di non avere reazioni, rivelando però che le avrebbe avute, anche di più forti, fuori dalla puntata. Lui smentisce categoricamente di averle mancato di rispetto e di aver perso la calma.

Lei lo accusa di non essere interessata a lei, ma soltanto di voler creare dinamiche all’interno del programma. Lui ovviamente nega.

Graziano, invece, si è detto deluso dall’atteggiamento di Vittoria perché avrebbe scritto a Diego più che a lei. Questo fa infuriare sia Dego che Armando, che lo accusano sempre di essere al centro dello studio e di essersi studiato una reazione finta, considerato che Vittoria l’ha sentita soltanto per pochissime volte. Graziano, tra l’altro, sta frequentando anche Valentina e dice di essere preso molto di più da quest’ultima che da Vittoria.

Graziano viene attaccato e se la prende con Sara, che ha applaudito alla scelta di Diego di voler interrompere la sua conoscenza con le dame, affermando che lei è incoerente visto che accetta di uscire con Biagio che fa l’esatto apposto.

Si passa ai protagonisti del Trono Classico con Roberta. La tronista ha eliminato quasi tutti i suoi corteggiatori, tenendo soltanto Luca. Dei ragazzi però hanno contattato la redazione per conoscerla e lei ha scelto Samuele con cui ha fatto un’esterna.

L’esterna è andata bene. Lei si è aperta molto con lui, raccontandogli il suo difficile passato. In studio scelgono anche altri ragazzi per lei. Scendono nuove corteggiatori anche per i due tronisti ed alcune vogliono conoscere entrambi, non avendo seguito quanto è accaduto con Ilaria, che è stata respinta da Matteo per lo stesso motivo per cui loro sono approdate in studio.