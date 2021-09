Uomini e Donne, puntata del 29/09/21: Gabrio fa piangere Andrea Nicole

A Uomini e Donne Gabrio ha fatto piangere Andrea Nicole. Nessuno si sarebbe mai immaginato potesse dirle certe cose in studio.

Uomini e Donne oggi ha dato ai telespettatori il continuo di quello che ci siamo lasciati alle spalle ieri e partiamo con il botto attraverso ai protagonisti del Trono Over.

Al centro dello studio c’è Biagio. Sara ha voluto dargli una seconda chance e si sono visti in albergo per scambiare qualche chiacchiera con lei in accappatoio, ma assicurano che non è successo nulla. Anche perché lui oltre alla sua ex sta frequentando anche Rosy.

Tina Cipollari e Gianni Sperti stroncano Biagio a Uomini e Donne, affermando che lui le sta ancora una volta prendendole in giro e loro glielo lasciano fare, dandogli la visibilità al centro dello studio di cui tanto sarebbero alla ricerca. Interviene anche Isabella Ricci che non solo stronca il cavaliere, sottolineando come non faccia altro che dire bugie sul suo conto, facendo intendere che ci sia stato qualcosa oltre il bacio tra loro, ma anche Sara, affermando che lei da donna non dovrebbe permettergli di comportarsi così con le altre.

Gabrio conquista Andrea Nicole: la sua storia a Uomini e Donne

Tina Cipollari attacca a sua volta Sara, giudicandola un’illusa perché convinta che Biagio sia disposto a cambiare per lei, ma questo non accadrà mai. Gemma Galgani, a questo punto, prende la parola e difende Sara perché crede che quest’ultima non sia un’illusa ma una persona che ragiona con i sentimenti e lancia una stoccata ad Isabella Ricci, sua acerrima nemica, affermando che non dovrebbe lei permettersi di dire che gli uomini si comportano in un determinato modo soltanto perché sono le donne che glielo permettono.

Sara, durante il corso delle liti, ammette che Biagio l’è scaduto in quanto non sapeva che aveva telefonato anche a Rosy. Anche quest’ultima, però, dopo gli ultimi avvenimenti, decide di tirarsi indietro e non vuole più continuare la loro conoscenza.

Sara e Rosy finiscono con il litigare perchè la prima non crede alle donne del parterre che le esprimono tutta la loro solidarietà in questa conoscenza. Secondo lei c’è una base di falsità sotto queste parole, in quanto è convinta che le stesse che le mostrano sostegno in studio nei corridoi manco la salutano.

Si passa al Trono Classico e Maria chiama Andrea Nicole. Lei è uscita con Gabrio. Lui le ha raccontato la sua difficile storia, che ha colpito dritto il cuore di tutti i presenti in studio. Una storia difficile, di un bambino che andava in giro per la Russia per trovare da mangiare a lui e a suo fratello.

Questo non ha potuto fare altro che avvicinarli e lei è commossa da quanto hanno condiviso in quanto li accomuna un passato difficile. Un mondo interiore tutto da raccontare che li ha resi le persone che sono diventate oggi.