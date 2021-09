By

Come porti i capelli? Rispondi e scopri chi sei grazie e questo divertente test

Esiste simbolo femminile più evidente dei capelli? Io penso di no.

Si sa che quando una donna è pronta per un cambiamento piccolo o grande nella sua vita, l’istinto di cambiare colore di capelli o addirittura darci un taglio è sempre presente.

Si può capire come sta una ragazza da come porta i capelli e da come li tratta. L’acconciatura dà un forte messaggio di sensualità agli uomini e la donna questo lo sa.

Scopriamo grazie a questo test che carattere hai rispetto al tuo taglio di capelli. Che abbia inizio il divertimento!

Sei un tipo da capelli lunghi o corti? Rispondi e scopri chi sei con questo semplice test

1) Capelli corti

Per te i capelli sono una espressione di libertà. Sei una persona pratica che ama vivere alla giornata e per questo hai bisogno di un taglio corto per muoverti velocemente senza distrazioni e noie.

Ti piace buttarti a capofitto in ogni situazione, non temi nessuno.

Sei anche molto spigliata e solare e, soprattutto, ami giocare con la tua immagine. Proprio per questo, risulti molto femminile e sensuale nonostante il capello corto, ma fashion.

Per gli uomini sei irresistibile per questo tuo modo di essere alla mano, ma anche molto provocante. Sai proprio il fatto tuo e non hai paura di mostrarlo.

I capelli corti sono il tuo biglietto da visita: quando una persona ti nota, capisce subito di che pasta sei fatta e ciò ti mette totalmente a tuo agio.

2) Capelli lunghi

Sei una inguaribile romanticona. Ami sentirti donna e esprimi ciò giocando e creando nuove acconciature con i tuoi capelli.

Occhio però! Talvolta il taglio lungo nasconde un segreto. Hai paura dei cambiamenti e che le persone ti vedano in modo diverso. Questo look ti permette di coprirti da occhi indiscreti e ti dà tanta sicurezza come la coperta di Linus.

Se non ti senti descritta da queste parole, vuol dire che tu non cerchi di nasconderti, ma, anzi, hai deciso di tenere un taglio di capelli lunghi proprio perché sai quanto sei femminile e ami essere a tuo agio con te stessa