GF Vip, daytime 29/09/21: scoppia la passione nella notte, i vipponi non scherzano

Al GF Vip scoppia la passione tra due concorrenti. Nella notte non è sfuggito il loro avvicinamento sotto le coperte.

Il Daytime del GF Vip di oggi inizia bello carico con Alex Belli che dubita della sincerità di Gianmaria Antinolfi. In quanto durante il confronto con Greta e Soleil, lui ha preferito restare nella casa più spiata d’Italia piuttosto che uscire fuori e dimostrarle che la sua ex per lui non è niente.

Davide Silvestri ritiene invece che Gianmaria sia stato nel pallone in quel momento, non sapendo che fare. Tant’è che in un primo momento aveva proposto lui di uscire. Di parere completamente opposto sono le donne della Casa, che dubitano di questa relazione. In quanto ritengono che Greta non sia innamorata di Gianmaria e che lui sia ancora molto preso da Soleil Sorge.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip choc: una gieffina a letto con il fidanzato di una vippona

Scoppia la passione nella Casa: c’è una nuova coppia al GF Vip?

Si passa poi a Manila Nazzaro. Tra l’ex Miss Italia e Lorenzo Amoruso le cose non sono state sempre tutte rose e fiori. In quanto lei era ancora molto scottata dalla fine del suo matrimonio. Tant’è che tra loro c’erano continue liti e si sono allontanati per 9 mesi. Fin quando lei non gli ha mandato un messaggio di buona Pasqua e lui le ha chiesto come mai si fosse ricordato di lui. “Perché non ti ho mai dimenticato“ gli ha risposto lei.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, tra Soleil e Gianmaria il colpo di scena che spiazza

Ora sono più innamorati che mai. In quanto Lorenzo non ama soltanto la sua Manila, ma anche i suoi due figli che considera la sua famiglia. Da una coppia consolidata si sta passa ad una che forse potrebbe nascere. Quella formata da Jessica e Samy. Lei è convinta di potergli interessare ed anche gli altri lo sospettano, mentre lui ha detto che potrebbe esserlo ma ancora non lo sa. Ironizzando con i suoi compagni di viaggio, ma subito dopo hanno trascorso la notte insieme dove non sono mancate coccole e carezze.

Tra Samy e Jessica al GF Vip sta nascendo qualcosa? Sicuramente Alfonso Signorini non si farà sfuggire questa ghiotta occasione di poterne parlare durante la seconda diretta di questa settimana, quella del venerdì sera.