Manuel Bortuzzo e Lulù, i gesti assurdi al GF Vip scatenano il web

Manuel Bortuzzo ha lasciato il web senza parole per il suo gesto assurdo nei confronti di Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Il concorrente ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo non solo per la sua storia, che tutti conosciamo, ma anche per la sua educazione e simpatia.

Durante il corso di quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia, non è di certo un mistero, sta nascendo un’amicizia speciale con Lulù Selassiè. Tant’è che tra i due ci sono stati anche tanti baci e carezze notturne. Tanto da far sperare i telespettatori che potessero essere loro la prima coppia di quest’anno, ma qualcosa sembrerebbe non essere andato come previsto. In quanto un gesto di Manuel Bortuzzo ha spiazzato il web. In quanto non se lo sarebbero mai aspettato che potesse reagire in questo modo al GF Vip.

GF Vip, Manuel Boruzzo divide il web: è già finita con Lulù Selassiè?

Lulù Selassiè è sembrata essere quella più presa tra i due e nelle scorse ore un gesto di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip ha fatto nascere il sospetto che lui si stia un po’ tirando indietro in quanto non realmente interessato alla loro conoscenza. Il motivo?

Nelle scorse ore, come potete vedere dal video pubblicato in fondo a questo articolo, lei gli si è avvicinata, cercando più volte un contatto fisico con lui. Nello specifico un bacio, ma la reazione di lui ha sorpreso tutti.

Lulù insiste e si avvicina fin quando lui non le da questo tanto atteso bacio. Peccato che non appena lei si allontana perchè ha ricevuto l’ambito premio, lui si pulisce la bocca con la mano. Segno che insomma non ha apprezzato tantissimo il gesto di amore ricevuto, facendo nascere il sospetto che dopo di tutto non sia così interessato alla più popolare tra le tre principesse del Grande Fratello Vip.

Altri, invece, sono convinti che il suo gesto non abbia nulla a che fare con l’interesse nei confronti della concorrente. In quanto non era semplicemente intenzionato a volerle dare un bacio in quel momento, ma una cosa in tutto questo sembra essere più che certa.

Lei che si avvicina insistendo per baciarlo ❤️

Lui che cerca di spostarsi ma non riuscendo cede al bacio ❤️❤️❤️❤️

Lui che appena lei si gira si pulisce le labbra #GFvip pic.twitter.com/84wMwAWWmH — BagnoTrash (@bagnotrash) September 29, 2021

Alfonso Signorini, durante la diretta di questo venerdì, parlerà con Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, provando a fare chiarezza su quanto sta accadendo tra loro.