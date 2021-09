Royal Family: Principe Harry, un curioso particolare

La trasferta a New York di Harry e Meghan continua. I Duchi di Sussex sono sempre circondati da fotografi. E spunta un curioso particolare

Il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, continuano a far parlare di sé. I Duchi di Sussex sono continuamente seguiti da fotografi, curiosi e giornalisti, sempre alla ricerca di un particolare o di un dettaglio da riportare. I tabloid inglesi dedicano tantissimo spazio a questa coppia, specialmente da quando vivono all’estero.

I due ex reali, infatti, hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna a partire dal gennaio 2020. Meghan Markle ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, di aver subito atti di razzismo nel corso della sua esperienza nei palazzi reali britannici. Le offese sarebbero arrivate da alcuni esponenti della Royal Family.

Per questo motivo, la coppia ha deciso di trasferirsi in Canada. Poi, per trovare maggiore privacy, ha optato per gli Stati Uniti d’America. I genitori di Archie e Lilibet Diana oggi vivono in California, nella Contea di Santa Barbara. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Solitamente è Meghan a fare notizie, soprattutto grazie alle sue numerose iniziative benefiche o commerciali. Stavolta, invece, è stato Harry. Il Principe si trova a New York City con sua moglie, per un viaggio di piacere ma anche per alcune iniziative a favore della campagna di vaccinazione nei paesi più poveri. Alcuni siti inglesi hanno pubblicato un particolare che riguarda il figlio di Diana Spencer, vediamo insieme di cosa si tratta e perché fa tanto discutere.

Harry, l’outfit particolare e la dedica ad Archie

Il viaggio di Harry e Meghan a New York City continua. Tra momenti di relax e uscite ufficiali, i due Duchi di Sussex hanno avuto l’opportunità di incontrare molte persone e rilasciare alcune dichiarazioni importanti. La coppia ha sempre sfoggiato abiti eleganti e tutti hanno notato la precisione nei loro comportamenti.

C’è un dettaglio che ha attirato l’attenzione di tutti e riguarda l’outfit del Principe Harry nel corso della visita al palazzo delle Nazioni Unite, avvenuta la scorsa settimana. Il Principe ha mostrato un portafoglio in pelle nera sul quale era stampato un dolce saluto per suo figlio di due anni Archie.

La scritta in oro riporta le parole “Archie’s Papà”. Un omaggio al suo primogenito Archie Mountbatten-Windsor, nato a Londra il 6 maggio 2019. Archie è il settimo nella linea di successione alla sua bisnonna, la Regina Elisabetta II, dopo suo nonno paterno Carlo, suo zio William, i suoi tre cugini e suo padre.

Il trentasettenne Principe ha abbinato il borsone ad un abito grigio scuro e ad una cravatta blu. Da quando è nata la loro seconda figlia, Lilibet Diana, questa è la prima uscita ufficiale per l’ex attrice statunitense e suo marito insieme. Harry aveva già presenziato al funerale del Principe Filippo di Edinburgo lo scorso aprile e all’inaugurazione di una statua in ricordo di sua madre, Diana Spencer. Nel 2021, Lady D. avrebbe compiuto l’età di sessanta anni.

L’outfit di Meghan Markle

Ovviamente, era presente anche Meghan Markle, che sta accompagnando suo marito per la prima volta in un’uscita ufficiale da quando la coppia ha deciso di lasciare la Gran Bretagna per trasferirsi oltreoceano. Anche l’outfit dell’ex attrice di Suits non è passato inosservato ed ha riempito le pagine di tutti i giornali inglesi.

La Duchessa di Sussex si è presentata con un abito elegante, come da sua abitudine. L’abito era a collo alto nero. La quarantenne statunitense indossava anche un cappotto di cappello di Max Mara ed una borsa Valextra “Iside” beige. Pare che soltanto il valore della borsa si aggiri intorno ai 3.000 dollari.

In passato, Meghan Markle ha già indossato alcuni abiti personalizzati dedicati ai suoi figli. Questa volta ha lasciato che lo facesse suo marito, mentre lei si è limitata ad accompagnarlo, sempre sorridente e disponibile nei confronti dei numerosi fotografi che chiedevano di effettuare uno scatto ai due ex reali.

Durante tutto il viaggio a New York City, che, secondo alcuni siti web inglesi, dovrebbe prolungarsi ancora per qualche giorno, i due Duchi di Sussex non saranno accompagnati dai loro due figli Archie e Lilibet Diana. I due bambini, infatti, sono rimasti in California. Alcuni siti inglesi anticipano che anche Meghan potrebbe indossare capi personalizzati nei prossimi giorni.