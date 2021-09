Ricordate Wilma e Stefano di Matrimonio a prima vista? Irriconoscibili

Matrimonio a Prima Vista, ricordate questa coppia? Sono passati cinque anni, è successo davvero di tutto. Un epilogo assolutamente sorprendente

Matrimonio a prima vista ha avuto un grandissimo successo. La formula di questo show è indubbiamente indovinata, visto che il pubblico si è appassionato tantissimo alle vicende delle coppie che si sposano senza conoscersi, ma che si affidano l’uno all’altra in base a un complicato algoritmo che “decide” che le loro personalità sono perfette per stare insieme. Un atto di fiducia importante, visto che i due si conoscono per la prima volta nel giorno del loro (vero) matrimonio.

Da lì partono cinque settimane di convivenza, nelle quali marito e moglie appureranno se la combinazione scelta dal computer sia effettivamente giusta. Se le cose non andranno bene la coppia potrà separarsi, ovviamente con il dovuto divorzio. Tra le tante che si sono formate, quella di Wilma Sara Milani e Stefano Soban pare che abbia acceso particolarmente la curiosità del pubblico.

Matrimonio a prima vista: il cambiamento di Wilma e Stefano

I due si sono conosciuti e subito sposati con tanto di cerimonia, parenti e amici invitati. Li abbiamo visti nella seconda edizione del programma. Ma poi come sono andate le cose? Purtroppo niente da fare: quello che sembrava un oggettivo entusiasmo da parte dei due si è subito sgonfiato. Wilma e Stefano si sono separati dopo le cinque settimane di prova, firmando il divorzio senza nemmeno troppi tentennamenti.

Ma non finisce qui, perché i due hanno fatto i conti anche con un annoso imprevisto burocratico: qualcosa non è andato bene nella documentazione, e il loro divorzio è stato giuridicamente sancito solo dopo tre anni. A quanto pare fatale è stato un errore nella trascrizione dei documenti. Ora che è tutto sistemato i due non hanno più nulla a che fare tra loro. Vivono ognuno per sé: lei fa la cantante e lui gestisce la sua gelateria. Motivo del divorzio? Non è mai stato ufficializzato, ma secondo indiscrezioni il problema era proprio alla base: mancava, infatti, il reciproco appeal fisico. Chissà se questo l’algoritmo lo aveva calcolato.