Amici 2021, doppio colpo di scena: fan sotto choc

Ad Amici 2021, secondo le nuove anticipazioni del talent di Maria De Filippi, è arrivato un doppio colpo di scena che ha spiazzato il pubblico.

Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento domenica 3 ottobre su canale 5. La puntata che i telespettatori avrà modo di seguire però è stata registrata nelle scorse ore e il portale Quello che tutti vogliono sapere ha gentilmente rivelato che cosa è accaduto negli studi Elios di Roma.

Una puntata, questa, ricca di colpi di scena. Il primo riguarda la messa in onda della trasmissione stessa. In quanto sembrerebbe essere confermata la sua collezione definita alla domenica, dicendo addio allo storico sabato, che vedrà invece protagonista il nuovo programma di Anna Tatangelo.

In studio ci sarà un’ospite di eccezione: l’attrice Anna Valle, ma tenetevi forte perchè ci sono nuovi ingressi ed eliminazioni che vi lasceranno con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Anticipazioni Amici 2021: Alessandra Celentano lascia senza parole il pubblico

Le nuove anticipazioni di Amici 2021 partano con una sfida che vede protagonista Flaza contro una cantante proposta da Anna Pettinelli. Ad avere la meglio è la concorrente protetta da Lorella Cuccarini, che sbaraglia la concorrenza con il suo inedito Malefica.

Si passa poi alla sfida più attesa della settimana, quella lanciata da Veronica Peparini. L’insegnante aveva proposto Mirko, ma Alessandra Celentano ha subito rigettato la sfida in quanto non la riteneva giusta considerando che il suo allievo aveva la maglia sospesa. Per questo motivo Veronica indica due nomi, qualora non c’è stata la possibilità di dare un banco immediato al concorrente da lei proposto, Dario, tra Christian e Carola.

Quest’ultima viene spinta dalla Celentano ad accettare lei la sfida perché consapevole del suo talento. La ragazza, dopo attimi di esitazione accetta ed è proprio lei a vincere. Anche se Dario riesce a fare breccia nel cuore del pubblico, ma attenzione è qui che arriva il bello.

La Celentano consegna la maglia a Mirko e quest’ultimo viene scelto per una sfida immediata contro Dario. Quest’ultimo, che aveva già colpito i giudici, vince, ma anche Mirko riesce a trionfare in quanto gli viene offerta una borsa di studio.

Passiamo al canto, qui ci saranno presenti alcuni radio per ascoltare gli inediti dei concorrenti di quest’anno. Chi non avrà quest’occasione è Kendy, che vede la sua maglia sospesa. Chi invece riceve la proposta maglia è LDA, a cui era stata sospesa a causa dei suoi commenti contro il produttore con cui ha lavorato in settimana. E’ il turno poi di Inder che viene riconfermato, anche se Rudy Zerbi critica fortemente questa scelta.

Confermati anche Albe ed Elisabetta, Mattias, Luigi e Rea. Serena invece non è riuscita a ballare, si sospetta probabilmente per un piccolo infortunio.

Le nuove anticipazioni di Amici rivelano una puntata degna di questo nome, ricca di colpi di scena.