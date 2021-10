Hai i capelli grassi? Non disperare: ecco 5 consigli e rimedi per ottenere capelli lucenti e puliti

I capelli sono uno dei biglietti da visita che mostrano chi siamo alla gente. Un taglio o una acconciatura possono renderci sciatte o presentarci come persone che tengono al proprio look.

Talvolta, però, non è colpa nostra, ma sono proprio i capelli che non vogliono collaborare con noi.

Ricordati che è un problema comune a tante persone e che non ti devi vergognare o sentirti in difficoltà.

Lavaggi compulsivi, acconciature in disordine, fastidi sulla cute e odori sgradevoli ti rendono stressata e complicano la tua hair routine.

Non ti preoccupare! Ti aiutiamo noi nel capire nel capire quali rimedi utilizzare per i capelli grassi.

Otterrai dei risultati da subito e i capelli passeranno da lucidi e unti a luminosi e sani.

Ecco come

Capelli grassi? 5 consigli e rimedi per evitarli

Partiamo dal capire per quale motivo i capelli risultano grassi.

Proprio come accade sulla pelle del viso, anche il cuoio capelluto e quindi la radice del capello può produrre un’eccesiva quantità di sebo.

E’ proprio per questo motivo che percepiamo la nostra chioma come appiccicosa o sporca rendendo i capelli piatti, lucidi e talvolta non profumati.

Chi soffre di questo disagio deve fare le dovute indagini. Per capire quali sono le cause è necessario ricercare all’interno del proprio organismo perché potrebbe esserci una predisposizione genetica data dai livelli dell’ormone che controllano la produzione di sebo.

Quella appena spiegata è la più comune, ma esistono casi dovuti anche da cause esterne.

Ad esempio stress, cattive abitudini anche alimentari, trattamenti aggressivi possono causare l’unto ai capelli.

Il sebo, in realtà, non è nostro nemico. E’ una sostanza che in condizioni normali protegge il cuoio capelluto da aggressioni esterne quali sole, batteri, freddo e aiuta ad idratare la nostra testa.

Il problema nasce quando il sebo risulta troppo oleoso o liquidi in concomitanza con una produzione in eccesso.

Leggi anche –> Come essere irresistibile: i 5 errori clamorosi da non commettere

Ciò gli permette di scivolare più facilmente e raggiungere il fusto dei capelli. Se quest’ultimi sono molto sottili, il sebo potrebbe causa maggiori problematiche e renderli addirittura più fragili.

Prima di elencarti i rimedi possibili, ricordati che ti conviene andare a rivolgerti a un esperto che analizza la tua cute e sebo e comprende quale è il problema medico e scientifico.

Ognuna di noi ha esigenze e problemi diversi che potrebbero necessitare delle cure mirate.

Compreso ciò, vediamo insieme quali sono i 5 consigli e rimedi per passare da un capello grasso ad uno sano

Capelli grassi? Ecco i rimedi naturali

La prima cosa da fare se notiamo un accumulo di sebo è quella di lavare i capelli frequentemente.

Molti credono che un uso eccessivo di shampoo e lavaggi frequenti possono addirittura peggiorare la situazione, ma non è così.

Se hai problemi di capelli grassi, docce frequenti permettono di liberare la cute e diminuire la quantità di sebo.

Ciò permette ai capelli di respirare purificando il cuoio capelluto.

Secondi altri invece è sconsigliato di lavare i capelli spesso. Dovresti farlo meno di 3/4 volte alla settimana e non dovresti utilizzare shampoo a secco per procrastinare il giorno del lavaggio.

Lo shampoo che ti consigliamo è uno delicato ad azione sebo – equilibrante, ovvero quelli che contengono vitamina B o Pantenolo.

Evita quindi prodotti aggressivi che annientano la protezione naturale a capelli e cute, sgrassandoli e irritando il cuoio capelluto.

Capelli grassi: i 5 rimedi naturali fai da te

1) Maschera all’argilla

Questa tipologia di maschera ha proprietà antisettiche sul capello e elimina batteri e scorie.

Per ottenerla dovete versare dell’argilla verde in polvere (la trovate in erboristeria) in una ciotola e aggiungete aceto diluito in acqua.

Applicate la maschera partendo dalle radici alle lunghezze e lasciatela in posa per 10 minuti.

In seguito, risciacquate con acqua tiepida e vedrete che i capelli saranno più asciutti e sani.

2) Come usare il limone

Il limone aiuta sempre il nostro organismo anche per quanto riguarda i capelli.

Devi semplicemente applicare il succo di due limoni sui capelli bagnati.

Massaggia delicatamente il cuoio e risciacqua.

La chioma ne terrà beneficio e risulterà luminosa e particolarmente sana.

3) La menta è tua amica

Pesta la menta fresca e falla falla bollire in un pentolino.

Dopo di che fate raffreddare il composto e aggiungete due cucchiai di aceto di mele.

Applicatelo sulla testa pulita e dopo risciacquate abbondantemente.

Leggi anche –> Come rimuovere capelli e peli dalla doccia in modo facile e veloce

4) Amido di mais

Diciamo che l’amido di mais è una delle opzioni migliori per aiutarsi contro i capelli grassi, ma mi raccomando, lo dovete utilizzare come uno shampoo a secco.

Aggiungete un cucchiaio di amido di mais e un po’ di pepe e sale. Spargetelo bene sulla testa e sui capelli asciutti.

Lasciatelo lavorare per 15 minuti e eliminate il prodotto spazzolando delicatamente tutta la testa.

5) Oli essenziali

Puoi aggiungere agli shampoo che utilizzi dalle tre alle quattro gocce di olio essenziale di pompelmo, arancia, lavanda oppure salvia.

Queste hanno proprietà antisettiche, perfette per il vostro problema.

Sono consigliati anche gli oli al timo o rosmarino. Mescolate due gocce di olio con un cucchiaino di aceto e succo di limone.

Unite il composto ad un litro di acqua e sciacquate i capelli.

Capelli grassi? 5 cose da NON fare

1) Evita temperature elevate

Non asciugare i capelli con temperature elevate o con il becco del fon troppo vicino alla cute.

Se fai così, il sebo fluidifica e aumenta la sua produzione.

2) No a pettini

Non usare pettini in metallo o spazzole a denti stretti e sottili.

Possono stimolare la cute danneggiandola e essere troppo aggressivi.

3) Non usare gel e balsami

Evita l’uso di gel, balsami e oli in prossimità del cuoio capelluto.

Possono peggiorare la situazione e far sembrare i capelli ancora più unti, soprattutto se non risciacquati bene.

Leggi anche –> Pelle perfetta anche d’inverno? 8 consigli per un risultato spettacolare

4) Evita massaggi prolungati

Ti sconsigliamo di effettuare massaggi troppo lunghi e energici alla base dei capelli.

Ciò può stimolare le ghiandole sebacee a produrre sebo in eccesso.

5) Niente acqua calda

Non usare acqua calda. L’acqua deve essere tiepida perché troppo calore stimola la produzione di sebo e causa una maggiore irritazione.