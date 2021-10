Maneskin, inaspettato regalo ai fan: nessuno se lo aspettava

Maneskin, grande ed inaspettato regalo per i fan: Damiano, Victoria, Ethan e Thomas spiazzano tutti e i fan impazziscono.

I Maneskin non si fermano più e nel mondo è già partita la Mammamia mania. Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi, dopo essere stati i protagonisti dell’estate girando l’Europa con i loro live, hanno già annunciato i prossimi impegni e la pubblicazione del nuovo singolo.

Nelle scorse ore, però, la band romana ha deciso di fare un ulteriore regalo ai fan che hanno immediatamente apprezzato regalando, a loro volta ai propri beniamini, like, visualizzazioni e vari commenti ricchi di complimenti, ma cosa hanno regalato Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ai propri fan?

Maneskin, spoiler del nuovo singolo Mammamia: il web impazzisce

Il nuovo singolo Mammamia dei Maneskin sarà pubblicato l’8 ottobre, ma è già partita la mammamia mania con l’hashtag già in tendenza su Twitter. Per incuriosire i fan, inoltre, la band ha deciso di regalare ai milioni di fan sparsi in tutto il mondo una piccola anteprima del brano.

Sul profilo ufficiale di Tik Tok hanno così pubblicato un video di 30 secondi in cui svelano lo spirito rock del brano. Damiano, Ethan, Victoria e Thomas, nel video, ballano, cantano e soprattutto sorridono sfoggiando la felicità che stanno provando per il momento che stanno vivendo.

LEGGI ANCHE—>Ethan dei Maneskin senza veli: Victoria commenta, Damiano la bacchetta

“I swear that I’m not drunk and I’m not taking drugs. They ask me why so hot… cause I’m italiano” canta Damiano ovvero – “Giuro che non sono ubriaco e non mi drogo. Mi chiedono perché così caldo… perché sono italiano”.

Nel brano, dunque, c’è un riferimento a quanto accaduto durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2021 quando, dopo la vittoria, la Francia rivolse un’accusa pesante a Damiano.

Con il brano Mammamia, dunque, i Maneskin si tolgono qualche sassolino dalle scarpe mentre i fan hanno già fatto partire il countdown in attesa che arrivi l’8 ottobre.

LEGGI ANCHE—>Maneskin, il sogno continua: annuncio strepitoso che fa impazzire i fan