Mammamia è il nuovo singolo dei Maneskin: fuori l’8 ottobre

Mammamia è il nuovo singolo dei Maneskin: la band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas torna ufficialmente l’8 ottobre.

Il grande annuncio dei Maneskin è finalmente arrivato. La band di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi che, negli scorsi giorni ha stuzzicato la curiosità dei fan, ha spiazzato tutti con un annuncio in grande stile che ha già entusiasmato i milioni di fan in tutto il mondo.

Dopo aver annunciato l’arrivo di importanti novità, come promesso, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale del nuovo singolo. Con la foto della copertina, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno fatto un grande regalo ai fan annunciano il titolo e la data di pubblicazione.

I Maneskin annunciano l’uscita di Mamma mia: il nuovo singolo scatena i fan e i biglietti del tour europeo già sold out

E’ bastato un annuncio per scatenare i milioni di fan dei Maneskin che aspettano con ansia la nuova musica della loro band del cuore. Il nuovo singolo dei Maneskin s’intitola “MammaMia” e sarà pubblicato l’8 ottobre.

Con la foto che vedete qui in alto, la band romana ha annunciato l’uscita del nuovo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album a cui Victoria, Damiano, Ethan e Thomas hanno lavorato tra una tappa e l’altra del tour europeo che li ha portati in giro per tutta l’estate.

L’annuncio è arrivato poche ore dopo la pubblicazione di un indizio che non era passato inosservato. Sui profili social ufficiali della band, infatti, erano state pubblicate delle foto in cui Damiano, Ethan, Victoria e Thomas indossavano tutti la medesima cintura ovvero quella che vedete nella foto qui in alto.

In attesa della pubblicazione del nuovo singolo, è iniziata la vendita dei biglietti per il tour europeo che partirà a febbraio 2022. Dopo i sold out del tour italiano, si preannuncia anche quello del tour europeo. Cliccate qui per acquistare i biglietti e seguire i Maneskin anche nel grandioso tour che li porterà in giro per tutta l’Europa.