“É nato Enea Francesco”: il dolce annuncio della mamma vip più amata che regala ai suoi fan la prima foto del suo bambino.

Dolce annuncio su Instagram da parte della mamma vip che, con la prima foto del suo bambino, ha condiviso con i fan la sua immensa gioia. Dopo aver mostrato ai fan diversi momenti della gravidanza condividendo foto del pancione, ma anche pensieri ed emozioni, dopo poche ore dal parto, ha annunciato la nascita del suo bambino.

E’ una grande gioia per la neomamma che sta vivendo i suoi primi momenti da mamma insieme al marito. I fan, tuttavia, la stanno inondando d’amore.

Paola Turani mamma vip: l’annuncio della nascita di Enea Francesca

La neo mamma è Paola Turani che, con una dolce foto in cui tiene tra le braccia del suo bambino sotto lo sguardo attento e innamorato del marito Riccardo Serpellini, ha annunciato la nascita del piccolo Enea Francesco, il suo primogenito.

“8 ottobre 2021 Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! io sono già perdutamente innamorata di lui”, ha scritto mamma Paola Turani.



Tantissimi i messaggi di auguri da parte di amici e fan. “Che meraviglia ragazzi”, “Enea benvenuto al mondo”, “Congratulazioni ragazzi, che meraviglia”, sono alcuni dei tantissimi messaggi sotto il post di Paola Turani.



“Benvenuto Enea Francesco ❤️ e bravo al mio amore”, ha scritto, invece, papà Riccardo.



Pochi giorni prima del parto, Paola ha condiviso sui social le emozioni provate in nove mesi.

“Durante questi mesi è come se avessi avuto tra le mani un libro (gigantesco, direi) e ad ogni pagina che sfogliavo ne leggevo il contenuto rimanendo meravigliata, assaporando ogni capitolo, ogni colpo di scena, ogni punto e a capo. Fateci caso: quando il libro che state leggendo vi piace parecchio, l’ultimo capitolo risulta essere sempre quello più lungo e malinconico perché non vorreste che finisca.

Quindi se da un lato lo leggi piano piano mettendoci più tempo e cerchi di goderti ogni lettera per non finirlo troppo in fretta perchè sai già che ti mancherà… dall’altro lato, però, sei così maledettamente curiosa che andresti direttamente all’ultima pagina! Curiosa di leggere come va a finire, curiosa di leggere il finale di questo incredibile libro!“.