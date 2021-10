Muffa in casa: i rimedi infallibili che nessuno conosce

La muffa in casa è da sempre un grosso problema, sia estetico che in fattore di igiene, ma non temere! Esistono dei rimedi economici e pratici che renderanno la tua dimora a prova di questo inestetismo casalingo.

La muffa in giro per casa non piace a nessuno, questo è certo. Soprattutto è un nemico ostile, non perché sia impossibile scacciarlo, ma a causa del fatto che potrebbe sbucare fuori da e su qualsiasi superficie. Batteri e microrganismi che fluttuano in aria e poi vengono inspirati possono essere sconfitti con facilità.

La muffa è uno dei più ostili problemi per quanto riguarda le pulizie. Si produce a causa di acqua stagnante e umidità, condizioni che favoriscono di gran lunga anche la sua sopravvivenza. Averla non significa avere una casa sporca, ma fa aprire bene gli occhi su come pulirla nel modo più opportuno. Inoltre, permette anche di conoscere in che condizioni climatiche si vive, quindi se le temperature sono adeguate o meno alla salute.

Pulizie e batteri sono nemici, ma niente può fermare questi trucchetti.

La muffa? Don’t worry! Esiste la soluzione ecologica

Non si tratta soltanto di avere dalla propria parte una soluzione soddisfacente, perché appunto esiste, ma ha molto di più. E’ ecologica ed economica, cosa chiedere ancora? Le allergie e i problemi respiratori sono causati proprio da questa nemica, la quale si annida quando c’è un’abitazione vecchia, umidità, o scarso cambio d’aria. Proprio come le mosche che possono essere scacciate con rimedi naturali, per l’inestetismo peggiore della casa è lo stesso. Basta seguire poche semplici regole dal risultato eccellente.

Innanzitutto, è bene partire con una mossa tanto pratica quanto semplice: favorire un ambiente fresco, in cui non manca ricircolo d’aria e la luce del sole. Soprattutto laddove ci sia il rischio di infiltrazioni d’acqua occorre prendere dei rimedi. Inoltre, la stessa pittura antimuffa si rivela un ottimo modo per prevenire il guaio.

Vuoi una soluzione ecologica, economica e rapida? Usa i prodotti più comuni, cioè quelli che ci sono in tutte le case! Vedrai non avrai alcun problema a trovarli, perché li utilizzi per tante alter incombenze. Si tratta di: bicarbonato di sodio, sale grosso, limone, aceto ed estratto di agrumi. Come?

Creando degli spray assolutamente naturali. In questo modo eviti di usare prodotti chimici, perché oltre ad essere costosi, sono inquinanti. Basta fare dei mix con i prodotti sopra menzionati. Ad esempio con 20 gocce di estratti di agrumi in due tazze d’acqua si lascia agire sulla muffa, e dopo un’oretta si sciacqua!

Oppure, basta mettere del sale grosso nelle stanze incriminanti, stesso utilizzo con aceto e bicarbonato diluito con un po’ di acqua. Vedrai, non te ne pentirai!