Mosche in casa? Keep calm, don’t worry! Con le faccende di casa, ma non solo, è inevitabile aprire le finestre al sole e all’aria fresca del mattino. Peccato che però esistano queste coinquiline a invadere casa! Ecco cosa fare per scacciarle.

Le mosche in casa sono senza alcun dubbio un fastidio e anche un problema inerente l’igiene. Gli insetti in questione sono infatti noti per la sporcizia che trasportano da una parte all’altra, e sinceramente averle per casa non è per niente piacevole. Ecco dei rimedi naturali, quindi che non fanno male, ma soprattutto infallibili!

Le mosche in casa sono decisamente un fastidio, sia per il loro ronzare per i più suscettibili, che a causa della loro scarsa o quasi assente igiene! Averle in giro, sopra i mobili, i vestiti appena lavati, o sul cibo, disgusta e inorridisce!

La casa è un tempio privato per fuggire dallo stress delle incombenze quotidiane, ed essere disturbati anche da loro è seccante! In casa però si può passare più tempo del previsto. Questo è il caso dei lavoratori in smart working che hanno dovuto creare un ufficio in casa con questi trucchetti, insomma bisogna arrangiarsi!

Con questi insetti però, ci sono dei formidabili rimedi.

Mosche in casa? Ecco come andranno via senza ritorno

Le odiose extra-coinquiline non saranno più un problema! Innanzitutto, c’è un fedele alleato che puoi conservare in modo da averlo sempre, senza esaurirlo mai. Il vero trucco risiede in una combinazione infallibile di alcuni prodotti naturali e di accorgimenti facili!

Rimedi naturali per allontanare le mosche in casa

Basilico e menta sono le erba aromatiche che più non tollerano

aceto

grani di pepe nero

Come adoperarli?

Puoi creare degli spray fatti in casa con questi pochi prodotti economici e di facile reperimento, basta seguire dei trucchetti che sono una garanzia. Così, non inquinerai, né utilizzerai sostanza chimiche che fanno male alla salute. Potete usare due soluzioni: uno spray fatto con aceto e le foglie macerate di menta, oppure dei sacchetti sparsi sui davanzali con basilico e pepe nero.

Ci sono altre curiosità!

Lo sai che se metti dei sacchetti con dell’acqua sul davanzale, le mosche si vedranno e si spaventeranno del loro riflesso? Oppure, dato che sono ingorde di dolcezze varie, metti del miele con della farina di mais in delle ciotole sul davanzale, attratte, rimarranno appiccicate! Per i più infastiditi, si possono usare anche degli incensi che profumano la casa con: citronella, lavanda, basilico, olio di Neem, o al geranio, vedrai le tue stanze saranno profumate e senza queste extra-coinquiline indesiderate!

Se hai animali prepara un unguento con 250 ml di aceto di mele e altri 250 ml di olio minerale, con un mezzo cucchiaio di oli essenziali, come chiodi di garofano, citronella e arancia amara!

Combatti le mosche con il profumo, è una garanzia!