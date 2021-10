Manuel Bortuzzo, la sentenza su Lulù del padre Franco

Continua il tira e molla dentro la casa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: il padre del nuotatore ha la sua idea e non la nasconde

In questa ultima settimana il principale protagonista del Grande Fratello Vip è stato sicuramente Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, per la prima volta davanti ai suoi coinquilini, ha abbandonato per qualche minuto la sedia a rotelle ed ha camminato con l’aiuto dei tutori lasciando i presenti e i telespettatori decisamente emozionati.

Ma a far parlare molto di lui è anche il rapporto con Lulù Selassiè: i due giovani continuano a scambiarsi effusioni, ma l’insistenza di lei sembra aver ormai esasperato Manuel che in una confessione ad Aldo Montano ha raccontato di voler allontanare la ragazza salvo poi cascarci di nuovo.

Chi proprio non è un grande sostenitore della coppia è il padre di Manuel, Franco, che nella sua ultima intervista rilasciata a Fanpage ha lanciato una frecciatina alla principessa.

GF VIP, il padre di Manuel Bortuzzo spiega perchè ha camminato e lancia una frecciata a Lulù

Franco Bortuzzo è stato chiamato a commentare le parole dell’ex fidanzata di Manuel, Federica, che aveva dichiarato di averlo visto spento all’interno del reality. Il padre del nuotatore ha risposto senza troppi giri di parole.

“Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo spento e messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede. La lettera gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo”. Un chiaro riferimento a Lulù e alla sua insistenza.

Nell’intervista rilasciata dal signor Franco viene spiegato anche il motivo per cui Manuel si è alzato a camminare con il tutore: suo padre ha smentito che tutto ciò sia stato fatto soltanto per attirare l’attenzione e aumentare i consensi nei suoi confronti.

“Perché Manuel si è alzato? Glielo ha consigliato il fisioterapista. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi”.