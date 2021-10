Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: il nuovo colpo di scena scatena la bufera, web furioso

By

Manuel Bortuzzo ha fatto infuriare il pubblico del Grande Fratello Vip: non avrebbe dovuto dire certe cose su Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Durante il corso di queste prime settimane il nuotatore aveva colpito il pubblico del piccolo schermo per la sua forte storia, ma anche per la sua conoscenza con Lulù Selassiè.

Quest’ultima, però, nei confronti di Bortuzzo ha dimostrato alcuni atteggiamenti un po’ troppo morbosi, che non sono piaciuti né al diritto interesso né al pubblico che da casa ha seguito il tutto con attenzione. Manuel è apparso durante il corso di questi giorni visibilmente scocciato dall’atteggiamento della principessa. Tant’è che nelle scorse ore aveva confidato ad Aldo Montano, suo migliore amico all’interno del programma, di voler chiudere la conoscenza.

Manuel Bortuzzo voleva lasciare Lulù Selassiè al GF Vip anche perché non voleva che il suo percorso fosse incentrato soltanto sulla loro storia. Peccato che poco dopo queste confidenze lui si sia comportato nel modo completamente opposto.

GF Vip, Manuel Bortuzzo incoerente con Lulù Selassiè? Il web non perdona

Manuel Bortuzzo, dopo essersi confidato con Aldo Montano sulla volontà di voler interrompere la sua conoscenza con Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip perché consapevole di essere due persone opposte e con stili di vita completamente differenti e con l’aggiunta di non voler essere ricordato come colui che aveva soltanto una storia all’interno del reality show di Alfonso Signorini, sembrerebbe essersi comportato in maniera incoerente facendo andare su tutte le furie il popolo della rete. Il motivo?

Dopo lo sfogo, come è possibile vedere dal video pubblicato in fondo a questo articolo, Manuel e Lulù hanno ceduto alla passione scambiandosi una serie di baci bollenti di fronte agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Quasi come se ci fossero soltanto loro nella casa più spiata d’Italia e nessuno stesse guardando le loro gesta.

L’atteggiamento del nuotatore, che poco prima aveva confidato di voler chiudere il rapporto con la principessa, ha fatto infuriare il pubblico della rete che trova Manuel Bortuzzo incoerente nei confronti di Lulù. In quanto ritiene che lei sia effettivamente molto morbosa, ma lui è poco chiaro nei suoi confronti.

ma manuel ci è o ci fa che prima dice di voler troncare e poi si fa limonare in quel modo imbarazzante. no comment 🤡 #GFvip pic.twitter.com/Qro6wqZodC — robyfansy ✨ (@cipercepiamo) October 7, 2021

Sicuramente Alfonso Signorini durante la diretta di questa sera tornerà a parlare della conoscenza tra Manuel e Lulù al GF Vip, provando a fare chiarezza sul rapporto che li lega o li legava fino a poco tempo fa. Ma come reagirà lei nel venire a sapere che lui aveva confidato ad Aldo Montano di voler terminare ogni cosa? Sicuramente durante il corso di questa diretta ne vedremo davvero delle belle.