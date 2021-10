William e Kate: i segreti inconfessabili della loro unione

William e Kate sono i personaggi della Royal Family più amati. Eleganti e sempre a modo, in realtà nascondono dei particolari interessanti e inediti sul loro rapporto. Ecco i retroscena dei futuri Sovrani ideali per l’Inghilterra.

William e Kate sono al centro della scena, come sempre, ma questa volta i dettagli sono inaspettati per i fedelissimi fan della coppia. Vantano dieci anni di matrimonio, quattro figli e tanti progetti in atto, ma nessuna relazione è avulsa da misteri. I loro segreti sono la chiave del successo ottenuto, ma non solo.

William e Kate sono i Duchi di Cambridge, ma non solo. Sono una coppia ammirata da tutti, ma nella loro aura di perfezione si nascondono altri dettagli che non tutti i sudditi e fan internazionali conoscono.

L’ultimo scandalo della Royal Family è una vicenda incredibile, ma anche a questa i due reali riescono a farvi fronte. Essere i rampolli prescelti della famiglia reale più famosa e prestigiosa di sempre, ha un peso.

Specialmente se questo peso è aggravato da scandali simili, e dall’uscita dagli oneri reali di alcuni membri. E’ il caso dei chiacchieratissimi Harry e Meghan, i quali non vogliono più incaricarsi di doveri del genere, anche se a volte sembrano voler restare con i piedi saldi nella Corona.

Tra famiglia e impegni al Windsor Castel, ecco cosa rende unico il loro rapporto: dettaglio inedito.

William e Kate, svelati i segreti inconfessabili

Essere reali e genitori non è facile, ma i Duchi di Cambridge ci provano. In seguito all’ultima sorpresa inaspettata di Harry e Meghan, la Royal Family continua a stare al centro dell’attenzione. Ci informa di ciò Richard Fitzwilliams, esperto dei Windsor, ma anche il loro ex segretario privato Jamie Lowther-Pinkertonran.

Entrambi sostengono fortemente la coppia, e ne enunciano le grandi gesta in un contesto a volte difficile, a causa dei continui litigi e polemiche scoppiate. Oltre agli scandali, questa meravigliosa coppia, per quanto sembri perfetta, è comunque composta da esseri umani.

Un duo che ha un segreto inconfessato, ma proprio qui risiede la chiave del loro successo! Sono due esseri umani che hanno abbracciato la causa reale e l’essere genitori, quindi nei loro impegni da sovrani cercano di unire insieme tradizioni e modernità, affrontando tematiche fondamentali dei nostri tempi. Come i disturbi mentali e l’essere genitori al giorno d’oggi.

Inoltre, non manca anche il loro essere unici e speciali, affiancando alle uscite pubbliche per adempiere agli oneri reali, come la Premiere di No time to Die, nella quale hanno raggiunto l’apice della popolarità sul Red Carpet, o la visita all’Università dell’Ulster in Irlanda del Nord, quelle tipiche e più comuni all’aria aperta, ad esempio facendo trekking o giocando a tennis.

Sono i Sovrani Ideali, perché hanno scoperto il segreto per regnare. Essere vicini ai sudditi, pur mantenendo la sovranità.