Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Qual è il tuo programma televisivo preferito?

Guarda con attenzione l’immagine in basso, ci sono quattro programmi televisivi italiani molto seguiti dal pubblico: Grande Fratello, X Factor, Tale e quale show e Propaganda Live. Sono soltanto alcuni dei programmi televisivi più seguiti dal pubblico italiano. Qual è il tuo preferito? Quale tra questi show televisivi guarderesti volentieri stasera?

Dovrai semplicemente scegliere una di queste quattro opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire nuovi aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conoscevi. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Scopri qual è il profilo abbinato alla tua selezione e potrai venire a conoscenza di alcuni dettagli misteriosi del tuo carattere.

Le soluzioni del test: hai scelto Grande Fratello

Il Grande Fratello è una trasmissione televisiva in onda sulle reti Mediaset dal 2000. Nel corso degli anni sono nate diverse varianti del programma, come ad esempio la versione dedicata ai personaggi dello spettacolo. Il format è rimasto sempre più o meno simile. Attualmente, questo show è condotto da Alfonso Signorini.

Se hai scelto proprio questo programma, vuol dire che sei una persona molto legata agli affetti familiari. Ti piace restare nella tua comfort zone, difficilmente esci allo scoperto quando non sei a tuo agio. Quando organizzi un viaggio, provi sempre a fare in modo che sia breve, perché tu riesci a goderti fino in fondo soltanto le quattro mura domestiche.

Hai scelto X Factor

X Factor è un talent show, in onda dal 2008. Nei primi anni, questo spettacolo è andato in onda sulle reti Rai, da alcuni anni è passato sulla rete satellitare Sky. Diversi artisti hanno utilizzato questo talent show come trampolino di lancio. I Maneskin hanno partecipato a questo programma nel 2017, arrivando secondi in classifica.

Se hai scelto proprio questo programma, vuol dire che sei un vero leader. Hai carisma, riesci sempre a fare in modo che gli altri facciano tutto ciò che vuoi. Ispiri fiducia perché sei una persona che cura ogni minimo particolare. Le altre persone ti seguirebbero ovunque perché tu sei un vero capoclasse, in qualsiasi contesto.

Le soluzioni del test: hai scelto Tale e quale show

Tale e quale show è uno spettacolo televisivo condotto da Carlo Conti. Va in onda dal 2011 su Rai Uno e quest’anno è arrivato all’undicesima edizione. Questo talent show è l’adattamento italiano del format spagnolo Tu cara me suena, in onda nel paese iberico su Antena 3 e prodotto da Endemol.

Se hai scelto proprio questo programma, vuol dire che sei una persona che sa sempre cosa vuole nella vita. Sei deciso, ti poni obiettivi all’altezza delle aspettative degli altri e, soprattutto, che sai di poter raggiungere. Non ami fare voli pindarici, preferisci restare concreto e con i piedi per terra.

Hai scelto Propaganda Live

Questo programma televisivo va in onda dal 2017 su La7 ed è condotto da Diego Bianchi. Il giornalista romano ha trasportato a La7 il progetto iniziato in Rai con Gazebo nel 2013. Questo talk show satirico tratta soprattutto temi politici e di attualità. È una delle trasmissioni di punta della televisione di Urbano Cairo.

Se hai scelto proprio questo programma televisivo, vuol dire che sei una persona che ama l’avventura. Sei sempre alla ricerca di nuove emozioni. Senti l’esigenza di visitare ogni giorno dei posti nuovi, difficilmente resti a lungo nello stesso luogo. Tutto ciò potrebbe avere ripercussioni anche nei rapporti con le altre persone, che a volte non riesci a portare avanti.

Non hai scelto nessuno dei quattro

Non hai scelto nessuno di questi quattro programmi? Evidentemente hai altri gusti. È proprio per questo motivo che abbiamo omesso programmi sportivi, telegiornali e contenitori culturali. La scelta ormai è vasta, non solo in televisione ma anche attraverso piattaforme streaming come Netflix, Disney o Amazon Video.

Se non sei proprio riuscito a fare nessuna scelta tra queste quattro opzioni, vuol dire che nessuno può importi una scelta. Se non ti piace qualcosa, non hai nessun problema a rifiutare un’offerta importante. Non sei in vendita, sei uno spirito libero e questa caratteristica ti accompagnerà per il resto dei tuoi giorni.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo programma televisivo preferito? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!