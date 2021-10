Bufera a Mediaset: il pubblico non perdona, appello a Berlusconi

Bufera a Mediaset: il pubblico furioso sui social per il cambiamento del palinsesto televisivo. L’appello a Piersilvio Berlusconi.

Sabato 2 ottobre, alle 14 su canale 5, ha debuttato Anna Tatangelo nelle vesti di conduttrice di Scene da un matrimonio, lo storico programma Mediaset che era condotto da Davide Mengacci e che è tornato in onda con un’edizione tutta nuova. Inizialmente, Scene da un matrimonio avrebbe dovuto occupare la domenica pomeriggio insieme a Verissimo dopo la decisione di cancellare Domenica Live.

Con il successo ottenuto dal pomeridiano di Amici, però, i vertici dell’azienda, hanno deciso di dedicare la domenica pomeriggio ad Amici spostando Scene da un matrimonio al sabato. La messa in onda della prima puntata, però, ha scatenato la dura reazione del pubblico che, su Twitter, ha criticato il programma e rivolto un appello a Pier Silvio Berlusconi.

Mediaset, Scene da un matrimonio non convince il pubblico: l’appello a Pier Silvio Berlusconi

Anna Tatangelo, prima della messa in onda della prima puntata di Scene da un matrimonio, su Instagram, ha pubblicato il seguente messaggio:

“Sta per partire questa nuova avventura televisiva, un’avventura del tutto inaspettata per me. Non c’è uno studio, non ci sono luci, lustrini e paillettes…o un pubblico che urla il tuo nome o canta le tue canzoni. Sono in disparte a raccontare in punta di piedi le storie dei protagonisti. Dopo aver parlato d’amore nelle mie canzoni, mi trovo ad esser testimone diretta di storie incredibili. Spesso in una società così veloce e maledettamente insicura (mai come adesso), vedere genitori che si commuovono, sentir palpitare a poca distanza i cuori delle coppie che hanno rimandato un giorno così importante per via del covid mi ha fatto capire che quel sogno è ancora vivo nelle persone, momenti che convicerebbero anche i più cinici a credere nell’amore”.

La prima puntata di Scene da un matrimonio, tuttavia, non ha convinto il pubblico che, su Twitter, chiedono anche a Pier Silvio Berlusconi il ritorno di Barbara D’Urso.

Si può riavere il trash di Barbarella?? Grazie PierSilvio #scenedaunmatrimonio — Luana (@LuanaeRiccardo) October 2, 2021

Ma davvero avrebbero sostituito #DomenicaLive con un prodotto da La5 e/o RealTime? Va bene sperimentare, ma non mentre ti spacchi di canne #scenedaunmatrimonio pic.twitter.com/MOiHaqNPOI — Sanfrank (@CIAfra73) October 2, 2021

Il motivo per cui l’hanno tolto dalla domenica pomeriggio lo si capisce dopo pochi minuti. La domanda però resta: come si può pensare pensare proporre sta roba nel 2021? #scenedaunmatrimonio — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 2, 2021

Come andrà la prossima puntata?