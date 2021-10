Ex Uomini e Donne affonda lo show: “Ecco perchè non torno”

Uomini e Donne non vedrà tornare l’ex protagonista del Trono Over, che ha stroncato lo show condotto da Maria De Filippi su canale 5.

Negli studi di Uomini e Donne negli scorsi giorni si è parlato di un possibile ritorno di uno dei protagonisti che hanno fatto la storia del Trono Over. Il motivo? Il cavaliere in questione era da poco tornato single, era perché ha subito ritrovato l’amore, ed aveva rilasciato alcune dichiarazioni dove esprimeva un certo interesse nei confronti di Isabella Ricci.

Tanto da far nascere il sospetto, agli opinionisti stessi del programma di Maria De Filippi, che potesse tornare in studio, ma queste sono soltanto vane speranze o ritornerà davvero negli studi Elios di Roma?

A fare chiarezza è stato il diretto interessato attraverso i microfoni del settimanale Mio, rivelando che non ha alcuna intenzione di voler ritornare nel parterre perché ora il programma è molto diverso rispetto ai tempi in cui lo frequentava lui. Di chi stiamo parlando? Del Gabbiano più famoso del piccolo schermo: Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani.

Giorgio Manetti non ritorna a Uomini e Donne: “E’ un periodo finito”

Giorgio Manetti ha subito ritrovato l’amore. Quindi, anche solo per questo motivo, non potrebbe ritornare a far parte del programma, visto che ha lo scopo di ospitare persone single in cerca dell’amore. Ma, l’ex cavaliere ha ammesso che non ci ritornerebbe nemmeno se fosse ancora single. Il motivo?

L’ex fidanzato di Gemma Galgani ha ammesso che il Trono over per lui rappresenta un capitolo della sua vita che si è concluso diverso tempo fa. Inoltre, ha ribadito come la trasmissione sia cambiata durante il corso di questi anni dove si punta a litigare piuttosto che focalizzare la propria attenzione sulle emozioni e le sensazioni che si provano al centro dello studio.

“Quello per me è un periodo finito“ ha ribadito Giorgio Manetti su Uomini e Donne. “Mi sembra che sia cambiato un po’ tutto, non è più eccitante come prima e di amore ormai si parla raramente” ha poi proseguito. “Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni“ ha poi concluso, stroncando il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Nonostante le speranze di Tina Cipollari, che di recente in studio ha portato i suoi saluti ad Isabelli Ricci, Giorgio Manetti non tornerà a Uomini e Donne. Per lui quello è un capitolo chiuso, che difficilmente potrà riaprirsi ancora una volta, ma la speranza è l’ultima a morire e c’è chi sogna ancora una sua ospitata.