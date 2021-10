Test: scegli una città e scopri cosa nasconde la tua indole

Scegli la città che preferisci e scopri come sei veramente con questo test divertente

Un famoso detto dice “Paese che vai, usanza che trovi“. Questo vuol dire che ti devi adattare a quello che trovi davanti a te e in questo modo anche le tue abitudini cambiano.

Anche il tuo carattere si muove in base al contesto e la città in cui vai o sogni di andare ti smuove in un certo senso.

A molti è capitato di viaggiare e andare in un paese domandandosi se saresti capace di viverci in base agli usi, i costumi e le persone del luogo.

Con questo divertente test puoi scoprire quale è la tua vera indole. Ti basta scegliere la città che preferisci e leggere la soluzione

Test: scegli una città e scopri che tipo sei

Questo test si basa sulla scelta della tua città preferita. Pensa bene in quale tra queste otto città riusciresti a vivere da sola.

Lasciati trasportare dal sogno e vola insieme a noi nella scoperta di quale è la tua vera indole

1) Rio de Janeiro

Sei un tipo inafferrabile! Dai l’impressione di essere una persona semplice e assolutamente comprensibile e invece sei sempre in continua evoluzione scappando da tutto e tutti.

Questa città ti rappresenta al massimo. Sembri solida e palese coma la statua iconica del Cristo Redentore, ma hai la capacità di sparire nella folla di Copacabana nei colori e nel brio delle giornate soleggiate.

2) Parigi

Nel cartone animato Anastasia, i personaggi cantavano “Parigi è la chiave del cuor e tutto profuma d’amor“.

Dire che è evidente che sei un tipo molto romantico: ami le coccole, la dolcezza e l’amore vero e sincero.

Oltre a ciò sei anche ricca di sorprese e quando sogni vedi tutto in bianco e nero. Hai tanta speranza come nella vita bohemien a Montmartre.

3) Roma

Ecco il carattere poetico! Sei una persona profonda affascinata dalle cose nuove e antiche che stimolano la tua voglia di pensare, riflettere e rimuginare.

Hai un animo artistico che si lascia ispirare dalla bellezza che ti circonda. Sei la bocca aperta dallo stupore quando girando l’angolo incontri il Colosseo e riesci a percepire i suoi mille anni di storia ogni volta che lo incontri.

4) Berlino

E’ arrivata la tipa affascinante. Hai una duplice forza che si muove dentro di te: quella dell’est e dell’ovest.

Il tuo duplice carattere è la tua carta vincente. Ogni giorno sei inaspettata e sorprendente e la tua doppia indole ti rendono solare e spumeggiante, ma anche oscura e riservata.

Quando la gente ti conosce ha l’impressione che tu sia da scoprire ogni giorno in ogni momento.

Berlino ti rappresenta, perché quando cammini per le vie e svolti l’angolo hai la possibilità di incontrare la più assurda delle notti brave.

5) Tokyo

Sei intensa! Hai un carattere innovativo che rimane radicato nel fascino della tradizione e nella bellezza e freschezza della primavera.

Questa tua intensità viene percepita anche dalle persone che ti girano intorno: hai la capacità di stare bene in mezzo a tante cose a al caos mentre custodisci con molta gentilezza i tuoi templi, come con il Senso-ji.

6) Londra

Sei una persona che si lascia trasportare dalla razionalità.

Ami l’ordine, il controllo, il raziocinio e percepisci ciò che ti sta intorno come qualcosa da schematizzare.

Ovvio che sei anche un tipo folle, ma limiti le tue uscite irrazionale solo a certi rintocchi del favoloso Big Ben.

7) Barcellona

Chi, se non tu, è un tipo divertente.

Ami la vita in tutti i suoi aspetti e sei piena di brio e carisma. Ti lasci trasportare dal tran tran della vita, ma ti prendi anche dei momenti spensierati al mare sulla spiaggia col sole sul viso.

Sai come divertirti e come far divertire. Questo non vuol dire assolutamente che sei una persona superficiale, anzi. Vuoi portare nella vita degli altri la tua frizzantezza e positività.

Tu sei l’intera passeggiata sulla Rambla.

8) New York

Sei frenetica come Carrie Bradshaw quando deve raggiungere le sue amiche per aggiornarle sul gossip in Sex and the City.

Non sai proprio stare fermo e nessuno ha la capacità di renderti statica. Sei frenetica, innovativa e molto determinata.

Ami vivere la libertà e il tuo stimolo è la forza energetica e vitale delle persone che ti circondano.

Da una metropolitana al taxi, da Central Park al giardino vicino casa, sei una vera newyorkese.

In tutta questa frenesia ti lasci anche affascinare dalla statua della Libertà con il tramonto come sfondo.