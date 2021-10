Uomini e Donne, puntata del 1/10/21: crisi dopo la passione e un clamoroso ritorno

A Uomini e Donne oggi è successo di tutto! Dalla crisi dopo la passione al clamoroso ritorno dell’ex del Trono Over.

Uomini e Donne è partito con il botto durante quest’ultimo appuntamento della settimana. Si inizia subito con uno scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista la prende in giro per gli interventi chirurgici di troppo a cui si è sottoposta la dama e lei ha replicato affermando che vedremo quando lei arriverà alla sua età che cosa combinerà.

Dopo questo battibecco, Maria mostra un filmato in cui Gemma dopo la scorsa puntata chiede a Pierluigi di uscire e lui accetta, mentre ha rifiutato il numero di Antonello che voleva conoscerla. L’uscita tra loro sembra essere andata bene e Tina non perde occasione per punzecchiarla. Lui dice di essere stato molto bene con la storica dama del programma, ma la Cipollari dubita di questa conoscenza e dice che alla prima uscita dicono tutti la stessa cosa ma poi cambiano sempre idea su di lei.

Tra loro, racconta poi la dama, non c’è stato alcuno approccio fisico, ma non nasconde che non le sarebbe dispiaciuto, ma attenzione perché il bello deve ancora venire.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, puntata del 30/09/21: il dettaglio non sfugge e scatena il caos

Uomini e Donne: dopo anni Lui ritorna al Trono Over?

A Pierluigi viene fatto notare che c’è una differenza di età tra loro, ma a lui non importa e vuole continuare la conoscenza. Gianni Sperti gli chiede se c’è attrazione fisica, ma lui da una risposta filosofica affermando che si tratta di un argomento prematuro e che lo scopriranno insieme, ma Tina sospetta che dietro queste sue parole ci sia in realtà una risposta negativa.

Lui nega e si passa ad Isabella Ricci, che è uscita con Luciano. Lui ne tesse le lodi, affermando che lei non è affatto una donna fredda come invece hanno descritto in studio. Lui è davvero preso, tant’è che Maria gli fa notare che lei non appare così cotta come lui. Prende la parola Isabella e rivela che entrambi forse cercano la stessa cosa, qualcuno su cui fare affidamento, e questo forse non è conciliabile.

Tina riprende la parola e punzecchia Gemma, rivelando che il suo ex Giorgio Manetti saluta Isabella e addirittura le avrebbe fatto delle domande sul suo conto. La Galgani sospetta che stia mentendo e la punzecchia a sua volta, affermando che lei la critica tanto ma che anche la sua vita sentimentale non prosegue a gonfie vele visto che è tornata single ed ha avuto parecchi uomini nella sua vita.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, puntata del 29/09/21: Gabrio fa piangere Andrea Nicole

Tina replica affermando che sta frequentando un uomo ed è felice in questo momento della sua vita, anzi. Ha chiesto anche a Maria De Filippi, quando sarà ufficiale, di poterlo presentare in studio e lei accetta. Gemma da della poco di buono a Tina e quest’ultima risponde che lei può criticarla perché ha messo in piazza la sua vita privata a Uomini e Donne mentre lei no.

Si passa al Trono Classico, Maria fa entrare i tronisti in studio e poi chiede ad Ida come prosegue la conoscenza con Marcello. La dama racconta che si sono confidati sulle loro paure e lei rivela che hanno vissuto l’intimità. Tra loro però, Maria nota che non ci sia gioia, ma ne sembrano quasi dispiaciuti.

Marcello dichiara di aver passato una bella serata, anche lei, ma sembra che il racconto di lei appaia quasi triste, come se la conoscenza non stesse andando bene e nemmeno i presenti in studio riescono a capire che cosa stia accadendo. Marcello è deluso da Ida, da quello che ha detto in studio su di lui. Non vuole ballare con lei e decide di tornare al suo posto. Lei dice che lui in privato non era così entusiasta come in studio, ma entrambi raccontano due versioni che sembrano quasi aver vissuto due momenti completamente differenti.

Ida e Marcello a Uomini e Donne continueranno la conoscenza oppure no?