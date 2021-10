Test: come sei in coppia? La biancheria intima che indossi svela tutto

Come sei quando sei in coppia? Scoprilo con questo test scegliendo quale biancheria intima preferisci

Il freddo sta arrivando e così anche il cambio armadio. Salutiamo per qualche mese il nostro pantaloncino corto preferito e mettiamo in ordine maglioni e cappotti.

In questo periodo di cambiamento, una cosa rimane ancora stretta a noi: la biancheria intima.

Nonostante il freddo, quella serve sempre e ce ne sono di tutti e per tutti i gusti.

Esistono persone in cui prevale il lato più sensuale e provocante che prediligono uno slip in pizzo e con effetto vedo – non vedo.

C’è chi invece preferisce stare comoda e sceglie sempre reggiseni sportivi e mutande pratiche.

Con questo semplice test puoi scoprire chi sei in amore. Basta scegliere quale tipologia di biancheria intima prediligi e noi ti diremo di che pasta sei fatta. Iniziamo a divertirci!

Test: quale biancheria intima preferisci? La risposta ti dirà come sei in coppia

Il test è molto semplice, devi solo riflettere su te stessa. Cerca di capire se sei una persona che indossa prevalentemente biancheria intima in pizzo o sportiva.

Quando ti sei data una risposta, scorri in basso e leggi cosa rivela la tua scelta

1) Lingerie romantica

Questa tipologia di lingerie dimostra che sei una persona che ama sentirsi femminile sotto ogni aspetto.

Ti piace indossare questo tipo di biancheria raffinata perché portandola ti senti a tuo agio con i vestiti che indossi e mostri.

Cerchi di curare il tuo aspetto in ogni minimo dettaglio, senza lasciare niente al caso.

Sei un tipo molto femminile, ma anche contradditorio. Hai la capacità di mostrarti sicura di te, ma in realtà sei piena di incertezze.

Questo è anche il tuo punto di forza, perché riesci a presentarti come una persona forte, ma che ha voglia di abbassare i muri all’amore o a una nuova amicizia.

Sei una tipa esplosiva!

2) Lingerie sportiva

Abbasso a trini e merletti! Sei una persona che predilige il cotone per quanto riguarda l’intimità.

E’ evidente che ami sentirti comoda e hai un forte spirito pratico. Ma occhio: questo non significa affatto che non ti preoccupi della parte estetica,

E’ molto semplice: se puoi scegliere, preferisci qualcosa che ti metta a tuo agio e che sia più affine al tuo modo di essere e comportarti.

Ami la semplicità ed essere essenziale in ogni cosa. Questo tuo mood si evince dalla tua scelta dell’intimo prima di uscire.

3) E se ti piace indossare entrambe?

Non c’è nessun problema! Hai una personalità più complessa e il tuo umore si rispecchia anche nella scelta dell’intimo.

Ti basterà fare un mix dei punti salienti dei due risultati precedenti per scoprire effettivamente chi sei e come appari agli altri